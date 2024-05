Deel dit: Share App Mail Tweet

Wauw! Dit gebeurt er als je een Tesla Cybertruck lang genoeg poetst

Tesla heeft zichzelf allerlei problemen op de hals gehaald door roestvast staal te gebruiken voor de carrosserie van de Cybertruck. Maar eerlijk is eerlijk, na een uitgebreide polijstbeurt ziet de Tesla Cybertruck er wel uit om door een ringetje te halen.

Roestvast staal is moeilijk te vormen (vandaar de simpele vormen van de Tesla Cybertruck), verkleurt snel en wordt makkelijk vies. Een simpele vingerafdruk zie je bijvoorbeeld meteen en is erg moeilijk weer te verwijderen.

Tesla Cybertruck wassen

Bovendien kun je de Cybertruck niet wassen zoals iedere andere auto. In de gebruiksaanwijzing bij de auto staat een uitgebreide beschrijving over hoe de carrosserie van roestvast staal behandeld moet worden. Dat luister nauw.

Tesla levert geen andere kleuren op de Cybertruck; de enige optie is onbehandeld RVS. Eigenaren die zich willen onderscheiden, zijn dus genoodzaakt om hun elektrische pick-up te wrappen. Maar wat natuurlijk ook kan, is de koets urenlang polijsten.

Urenlang staan polijsten

En dan krijg je een geweldig resultaat, zo zien we op deze foto’s. Veel details zijn er niet bekend over deze spiegeltruck, alleen dat een team van professionals uren en uren heeft staan poetsen. We zijn benieuwd wat daar de rekening voor is geweest.

En we zijn benieuwd hoe lang de eigenaar zijn Tesla zo blingbling weet te houden, want wauw… dit is echt bizar indrukwekkend. Je moet bijna een zonnebril op om überhaupt naar deze Tesla Cybertruck te kunnen kijken. Overigens heeft iemand iets soortgelijks ook ooit met een DeLorean DMC-12 gedaan.