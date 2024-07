Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Hyundai Ioniq 7 komt dit jaar als Kia EV9-concurrent

Na de ieniemini Inster komen de Zuid-Koreanen binnenkort met een elektrische auto van totaal andere proporties. Deze Hyundai Ioniq 7 wordt het equivalent van de Kia EV9.

Dat het model Hyundai Ioniq 7 zal heten, is nog niet helemaal zeker. We durven er wel op te gokken, aangeziej een in 2021 getoond studiemodel luisterde naar de naam Seven.

Hyundai Ioniq 7 dit jaar onthuld

Het Amerikaanse Motor1.com bericht nu dat we de productieversie van deze zevenzits Hyundai nog dit jaar zullen zien. Vanaf 2025 zal het model daadwerkelijk te koop zijn.

Designkenmerken die we bij eerdere conceptmodellen zagen, doen denken aan het huidige gamma van het merk. Zo kennen we het ronde front met gepixeleerde ledstrip bijvoorbeeld van al van de Hyundai Kona. Het lijkt dan ook een goed alternatief te worden voor degenen die het hoekige ontwerp van de Kia EV9 niet kunnen waarderen.

Specificaties van de Kia EV9-concurrent

Als we ons baseren op de specificaties die bij het conceptmodel werden genoemd, dan kunnen we uitgaan van een 800-voltsysteem (net als bij andere modellen op het E-GMP-platform) waarmee een bijzonder hoge laadsnelheid aan de DC-paal kunt halen. Bij de conceptauto zou zelfs tot wel 350 kW mogelijk zijn. De beoogde actieradius van de nieuwe Hyundai is iets minder dan 500 kilometer.

Mogelijk wordt dit nog iets meer, gezien ook de Kia EV9 tot wel 563 kilometer WLTP-range biedt. Als achterwielaandrijver komt de EV9 met 204 pk, terwijl de Dual Motor-variant op 384 pk kan rekenen. Verwacht vergelijkbare vermogenscijfers bij de aanstaande Hyundai Ioniq 7.

Alle elektrische auto’s van Hyundai

De Hyundai Ioniq 7 zou de grootste elektrische auto in het brede EV-gamma van het merk vormen. We kennen immers al de elektrische Kona (die zijn platform nog deelt met verbrandingsmodellen), de retro-gestylede Ioniq 5 (waarvan ook deze gepeperde hot hatch-versie bestaat) en de uiterst gestroomlijnde Ioniq 6. Binnenkort worden aan dit rijtje dus de Inster (als elektrische A-segmenter) en de Hyundai Ioniq 7 toegevoegd.

Daarnaast levert het merk ook de Nexo, die rijdt als een elektrische auto, maar zijn energie haalt uit waterstof. Datzelfde geldt voor deze supercar van Hyundai, die echt in productie gaat.