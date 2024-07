Deel dit: Share App Mail Tweet

Europese organisaties willen verbod op grote, Amerikaanse pick-ups

De Chevrolet Silverado, Ford F-150 en Ram 1500 zijn officieel niet te koop in Europa, maar via de grijze import worden er ieder jaar duizenden op kenteken gezet. En dat moet verboden worden, vinden een aantal Europese organisaties.

Diverse organisaties, waaronder de European Transport Safety Council, European Cyclists’ Federation en The European Consumer Organisation, hebben een open brief geschreven aan de Europese Commissie, waarin ze pleiten voor een verbod op grote, Amerikaanse pick-ups.

Amerikaanse pick-ups voldoen niet aan eisen

De modellen voldoen niet aan Europese uitstoot- en veiligheidseisen, maar kunnen worden geïmporteerd via een individuele typegoedkeuring, de Individual Vehicle Approval (IVA). Volgens de briefschrijvers is die echter nooit bedoeld voor het massaal importeren van personenauto’s.

Import Ram 1500 sterk gestegen

Als voorbeeld dragen ze aan dat de import van Ram-pick-ups in 2023 met 20 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder, naar bijna vijfduizend stuks. De verzamelde organisaties hebben de EU al eerder gevraagd om daar iets aan te doen, maar tot nu toe bleef het in Brussel stil.

Oproep aan Europese Commissie

Daarom sturen ze nu een tweede open brief. Daarin stellen de organisaties dat de invoerregels moeten worden aangescherpt. Ze willen dat ook IVA-voertuigen gebonden worden aan de geldende regels op het gebied van uitstoot en veiligheid.

Amerikaanse pick-ups hoeven zelfs in eigen land niet te voldoen aan die regels, omdat ze er worden aangemerkt als truck. Ze zijn bij een aanrijding onveiliger dan een personenauto voor voetgangers, fietsers en andere automobilisten en stoten bovengemiddeld veel CO2 uit.