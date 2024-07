Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Skoda Kodiaq

De nieuwe Skoda Kodiaq is nu te bestellen, dus we nemen een uitgebreide duik in de prijslijst voor een nadere kennismaking. Wat kost de SUV in Nederland?

Met de eerste Skoda Kodiaq had het merk een succesnummer in huis. Wie op zoek was naar een ruime gezinsauto die niet meteen de hoofdprijs kost, kon bijna niet om het model heen. Dat wordt voor de nieuwe modelgeneratie waarschijnlijk niet anders. Eerder dit jaar ervoeren we zelf al dat het nieuwe model zelfs nog ruimer is dan de vorige en dat voor een in verhouding scherpe prijs. Nu gaan we kijken naar alle uitrustingen aan boord en stellen we de Kodiaq naar wens samen.

Motoren Skoda Kodiaq

Op dit moment is er keuze uit twee aandrijflijnen voor de nieuwe Skoda Kodiaq. Standaard is een 1.5 TSI mild hybrid viercilinder benzinemotor met 110 kW (150 pk). Deze motor wordt altijd gecombineerd met een zeventrapsautomaat en voorwielaandrijving. Het gemiddelde WLTP-verbruik bedraagt 6,0 l/100 km.

Als alternatief wordt diezelfde benzinemotor gecombineerd met plug-in hybridetechniek, goed voor een systeemvermogen van 150 KW (204 pk). Met deze aandrijflijn krijg je een zestrapsautomaat en voorwielaandrijving. Het gemiddelde WLTP-verbruik bedraagt slechts 0,4 l/100 km, maar belangrijker voor een plug-in hybride is dat je maar liefst 123 km volledig elektrisch zou moeten kunnen afleggen.

Uitrustingen Skoda Kodiaq

Nu, op moment van introductie, zijn er drie uitrustingsniveaus: de First Edition, de Business Edition en de Tour Edition. Standaard zijn onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, keyless entry & start, stoffen bekleding, stoelverwarming voorin, een 10-inch digitaal instrumentarium, een 10-inch infotainmentscherm, driezone klimaatcontrole, parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera.

De Business Edition breidt dat uit met onder andere: 18-inch lichtmetalen wielen, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een 13-inch infotainmentsysteem, geïntegreerde navigatie, rijmodi (alleen PHEV), adaptieve cruise control, een antidiefstalalarm en nog wat extra rijassistenten. De Tour Edition biedt min of meer hetzelfde, maar heeft 18-inch wielen met een ander design, standaard metallic carrosserielak en een met leer bekleed sportstuur.

Prijzen Skoda Kodiaq

Instappen in de nieuwe Skoda Kodiaq kan vanaf 44.990 euro, voor de First Edition als mild hybrid. Dat is ook de enige motorvariant voor de First Edition. De Business Edition heeft een vanafprijs van 47.990 euro voor de mild hybrid en 48.990 euro voor de plug-in. Opmerkelijk: hoewel de Tour Edition qua uitrustingen als topmodel wordt gepositioneerd, zit hij met zijn vanafprijs van 45.990 euro tussen de twee andere modellen in. Ook de Tour Edition is er alleen als mild hybrid.

De Tour klinkt dus als het meest interessante aanbod, maar op moment van schrijven is die uitvoering (nog?) niet beschikbaar in de configurator. Laten we dan maar de vergelijkbare Business Edition als uitgangspunt nemen. Voor de aandrijflijn kiezen we de mild hybrid. Om de plug-in tot zijn recht te laten komen moet je iedere rit volledig opgeladen beginnen en lang niet iedereen heeft die mogelijkheid.

Exterieuraankleding

De standaard carrosseriekleur voor de Skoda Kodiaq is een helder, niet-metallic blauw. Bijna alle metallic-kleuren hebben een meerprijs van 890 euro. Dan heb je keuze uit zwart, wit en drie grijstinten, maar ook uit een metallic-versie van het standaard blauw en de goudachtige presentatiekleur. De enige wat duurdere carrosseriekleur is metallic felrood, voor 1.290 euro. Wij houden wel van een onderscheidend kleurtje: wij gaan voor goud!

De standaardwielen kan je voor slechts 50 euro meerprijs omwisselen voor de 18-inch wielen van de Tour Edition. Wil je 19-inch, dan kost dat afhankelijk van het gewenste design 650 of 750 euro.

Een chroompakket voor 390 euro laten we voor wat het is.

Ook 20-inch lichtmetaal behoort tot de mogelijkheden, maar dat kost wel gelijk 1.250 euro extra. Wij vinden de standaardwielen het mooist en met hun kleinere velgmaat zullen ze ook comfortabeler zijn dan de grotere wielmaten.

Interieuraankleding

In het interieur van de Skoda Kodiaq kunnen we de standaard zwarte stoffen bekleding voor 1.590 euro vervangen door donkergrijs suède-achtig kunstleer. Echt leer kan ook, voor 1.790 euro en met keuze uit zwart en donkerbruin. Ook een deel van het dashboard wordt met de alternatieve bekleding uitgevoerd, in combinatie met een wat lichtere sierstrip.

Het erg zwarte standaardinterieur maken we graag wat lichter. Bruin leer pas alleen wat minder bij deze auto, dus valt de keuze op het grijze kunstleer.

Pakketten en losse opties

De optielijst begint met een aantal pakketten. Zo is er het Light & View-pakket met onder andere led matrix-koplampen, een led-lichtstrip daartussen (en daarmee ook een andere grille), full-led achterlichten en automatisch grootlicht. Het Winterpakket (350 euro) biedt stuurverwarming en ook stoelverwarming achterin. Het Comfortpakket (1.290 euro) biedt onder meer elektrische stoelverstelling voor beide voorstoelen, een variabele bagageruimtevloer en een thuiskomertje met bandenreparatieset. Het Simply Clever Bagagepakket (150 euro) biedt wat praktische opbergzaken.

Het Simply Clever Familiepakket (550 euro) omvat vooral wat praktische interieurzaken zoals extra opbergvakken en zonwering, maar ook aanvullende airbags (zij-, hoofd- en centrale airbag voorin). Tot slot is er het Parkeerpakket (590 euro). Daarmee kan je de auto zelfstandig laten inparkeren, of je doet het zelf en krijgt daarbij diverse hulpmiddelen. Ook hoort er een adaptieve cruise control bij die zelf de snelheid kan aanpassen. Wij houden het bij de Winter- en Familie-pakketten.

Het ruimtebesparende reservewiel, het bagagescheidingsnet en de variabele bagageruimtevloer zijn ook leverbaar als losse optie (150 tot 190 euro). De andere losse opties: zonwerende ramen achter (250 euro), zonwerende en geluiddempende ramen (450 euro), een head-up display (450 euro), een elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak (1.190 euro), een derde zitrij (1.190 euro) en een wegklapbare trekhaak (850 euro, of 950 euro incl. Trailer Assist). Wij vinken de geluiddempende ramen en het head-up display nog aan.

‘Onze’ Skoda Kodiaq

Alles bij elkaar is de prijs van onze Skoda Kodiaq opgelopen tot 52.270 euro. Tja, het gemiddelde gezin zal dat niet zomaar hebben liggen. Aan de andere kant is de Kodiaq hiermee nog steeds een van de meest betaalbare nieuwe gezinsauto’s met een dergelijke hoeveelheid binnenruimte. Wie op zoek is naar een ruime gezinsauto die niet meteen de hoofdprijs kost, kan dus nog steeds niet om het model heen.

