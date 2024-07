Deel dit: Share App Mail Tweet

Dagje Zeeland? Let op, hiervoor worden veel boetes uitgedeeld

Er staan zonnige dagen voor de boeg. Voor velen een reden om een bezoekje te brengen aan Zeeland. Maar let op, want met name in deze provincie worden bijzonder veel boetes voor foutparkeren uitgedeeld.

Dat blijkt uit onderzoek van AutoTrack. De website analyseerde bijna 6 miljoen boetes die tussen 2012 en 2023 zijn uitgedeeld voor het niet (goed) opvolgen van algemene verkeersborden.

Boetes voor negeren algemene verkeersborden

De meeste boetes in het verkeer worden uitgeschreven voor het negeren van snelheidsborden. Zo’n beetje alle andere borden vallen onder de noemer ‘algemene verkeersborden’, die weer in verschillende subcategorieën kunnen worden opgedeeld. Eerder noemden we al welk van die algemene verkeersborden voor de meeste bekeuringen zorgt.

Alle soorten parkeerovertredingen zijn samen goed voor 38,7 procent van het totaal aantal boetes voor het onjuist opvolgen van een algemene verkeersborden.

Opmerkelijk veel parkeerboetes in Zeeland

In Zeeland ligt dat percentage aanzienlijk hoger. In de kustprovincie vormen boetes voor foutparkeren maar liefst 65,5 procent van alle algemeenverkeersbordbekeuringen (onthoud dat woord voor Galgje). Ook in Limburg (52,8 procent) en Groningen (49,5) worden relatief veel parkeerboetes uitgedeeld.

Toch komt het niet in de buurt bij het aantal foutparkeerders dat in Zeeland op de bon geslingerd wordt. Het grote aantal toeristen in Zeeland speelt hier vermoedelijk een rol. Wel willen uitwaaien aan zee, maar de lokale parkeerregels niet helemaal snappen, lijkt reden voor het hoge aantal parkeerboetes. Iets om op te letten als je binnenkort een bezoekje brengt aan de kustprovincie.