Onderzoek: negeren van dit verkeersbord zorgt voor meeste boetes

Occasionwebsite AutoTrack heeft onderzoek gedaan naar boetes voor het negeren van verkeersborden. Omdat er jaarlijks genoeg aandacht is voor snelheidsovertredingen, wordt in dit onderzoek gefocust op de overige verkeersborden.

Het gros van de bekeuringen in het verkeer (93,6 procent) worden uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. Toch worden jaarlijks evengoed nog zo’n 500.000 boetes uitgeschreven voor het negeren van de algemene verkeersborden. Denk daarbij onder andere aan borden die iets aangeven over parkeerplaatsen, rijrichtingen en geslotenverklaringen.

Vaakst uitgeschreven boetes

Het verkeersbord dat het vaakst genegeerd blijkt te worden, is het bord dat een voetgangerspad aanduidt. 29,5 procent van alle boetes voor het niet goed opvolgen van algemene verkeersborden, wordt uitgeschreven voor het negeren van het voetgangerspadbord. De rest van de top tien vind je hieronder.

Nummer Bord Percentage 1 Voetgangerspad bord (G7) 29,5% 2 Parkeerverbod (E1) 18,9% 3 Gesloten voor alle motorvoertuigen (C12) 8,45% 4 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders (E9) 7,4% 5 Gesloten in beide richtingen voor alle voertuigen (C1) 7,3% 6 Laden en lossen bord (E7) 6,4% 7 Verboden in te rijden bord, eenrichtingsweg (C2) 3,5% 8 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen (C6) 3,2% 9 Verbod stil te staan (E2) 3% 10 Taxistandplaats (E5) 2,2% Percentage boetes per algemeen verkeersbord.

AutoTrack zocht ook uit waar relatief de meeste mensen op de bon geslingerd worden. Hint: het is voor de verandering eens niet Amsterdam.

Gemeente waar meeste verkeersboetes worden uitgedeeld

Het is de Noord-Hollandse gemeente Landsmeer waar relatief de meeste verkeersboetes worden uitgedeeld. In deze gemeente krijgen per 10.000 inwoners jaarlijks 1.547 mensen een prent. Amsterdam komen we pas op de vijfde plaats tegen, zo zien we in de top tien hieronder.

Nummer Plaats Aantal boetes per

10.000 inwoners 1 Landsmeer 1.547 2 Oostzaan 1.459 3 Culemborg 926 4 Amersfoort 922 5 Amsterdam 855 6 Alkmaar 847 7 Haarlemmermeer 843 8 Tiel 806 9 Breda 759 10 Maastricht 722 Plaatsen waar relatief meeste boetes worden uitgedeeld.