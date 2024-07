Deel dit: Share App Mail Tweet

De op-één-na sterkste occasion van Nederland is een… koopje?

Recent stelden we je voor aan de allerduurste tweedehands auto van ons land. Met 963 pk behoort hij eveneens tot de krachtigste occasions van Nederland. Toch koop je voor véél minder geld een beduidend sterker tweedehandsje. Deze heftig getunede, maar relatief betaalbare Nissan GT-R mag zich zelfs de op-één-na sterkste occasion van ons land noemen.

De titel sterkste occasion van Nederland gaat op dit moment naar de enige Bugatti Chiron tweedehands wordt aangeboden (prijskaartje: 4 miljoen euro). Onder de kap een 8,0-liter W16 met 1.500 pk. Die wordt, zoals we je in deze exclusieve video lieten zien, binnenkort vervangen voor een atmosferische 8,3-liter V16 die samen met drie elektromotoren nóg meer vermogen levert.

Nissan GT-R met 1.201 pk

Terug naar de Nissan GT-R, die voor zijn immense vermogen geen 8,3 liter aan slagvolume nodig heeft, maar slechts 3,8 liter. Over hoeveel vermogen gaat het in dit geval? De aanbieder spreekt over maar liefst 1.201 pk. Daarmee mag hij zich op dit moment de op-één-na sterkste occasion van Nederland noemen.

Helaas wordt niet gespecificeerd wat aan de Japanner is versleuteld om deze cijfers te halen. Normaalgesproken krijgen wij argwaan wanneer wilde pk’s genoemd worden zonder enige onderbouwing. Voor deze Nissan GT-R maken we echter een uitzondering. De geblazen 3,8-liter V6 heeft zich in het verleden immers al meermaals bewezen als motor die uitzonderlijk goed te tunen is. Ook de gemonteerde rolkooi en andere (veelal koolstofvezel goodies maken deze pk’s aannemelijk.

Prijs van de occasion

Wat weten we wel over deze occasion? Nou, dat hij uit 2009 komt en sindsdien bijna 100.000 kilometer op de teller heeft genoteerd. Volgens de verkopende partij zijn die kilometers allemaal door de eerste eigenaar gereden. De loeisterke Nissan GT-R staat nu in Zwaag te koop voor 89.950 euro. Een koopje voor een auto met zoveel vermogen. Is deze GT-R je niet uniek genoeg? Denk dan eens aan dit tweedehandsje, eveneens een Nissan GT-R-occasion, maar dan omgebouwd tot offroader.