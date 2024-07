Deel dit: Share App Mail Tweet

Opel Corsa-occasion: comfortabel, compact en betaalbaar

Compacte auto’s zijn gewild en dus relatief duur. Als je er meestal alleen in zit, of soms met één passagier, dan heb je geen vijf deuren nodig. Compacte driedeursmodellen zijn veel minder gewild, daardoor koop je zo een iets jongere of betere auto voor hetzelfde kleine budget. Denk aan deze Opel Corsa-occasion.

Elke week speurt Autovisie naar interessante tweedehands auto’s in een bepaald segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat van de week maken we onze favoriet bekend. Ditmaal aandacht voor compacte driedeurs hatchbacks voor minder dan 5.000 euro. Afgelopen dinsdag mocht deze Japanse auto het spits afbijten. Vandaag focussen we ons dus op de Opel Corsa-occasion.

Opel Corsa (2006 – 2014)

Juist als driedeurs ziet de Corsa er best sportief uit, met name door de belijning van de zijruiten. Dat is vooral schijn, want op de weg is hij dat zeker niet. Dat komt mede door de elektrisch bekrachtigde besturing, die juist bij rechtdoor rijden doods en vaag aanvoelt. Hij is wel redelijk comfortabel.

De afwerking in het interieur van de Opel Corsa doet door al het harde plastic wat goedkoop aan. De 1,4-16V is natuurlijk sterk genoeg en rijdt desondanks gemiddeld 1 op 14. Van het trio waaraan we je deze week voorstellen, is de Corsa in het algemeen de meest populaire auto. Dat werkt door in de prijsstelling. Zodoende komen we voor 4.950 euro uit bij deze oranje 1,4 Cosmo (2013, 203.000 km) bij een autobedrijf in Staphorst.

Aandachtspunten van de Opel Corsa-occasion

Bij deze generatie Corsa zijn nogal wat storingen bekend. Veel elektronische euvels zijn feitelijk alleen losse (massa-)contacten. Een metalen rammeltje in de motor is de voorbode van slecht nieuws, want de lagers van de nokkenas zijn kapot. Dat kan een heel dure reparatie worden. Lastig is ook dat in de tank een element kapot kan gaan, waarvoor de tank er uit moet. Een sleutel die niet meer uit het portierslot wil, is wel een heel onhandige, want dan kom je ook niet meer weg, of de reservesleutel moet voorhanden zijn.