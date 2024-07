Deel dit: Share App Mail Tweet

Italiaanse overheid wil deze Stellantis-merken aan de Chinezen geven

De relatie tussen de Italiaanse auto-industrie en de Italiaanse overheid zal momenteel niet optimaal zijn. Na gedoe over de naam Alfa Romeo Milano en het Italiaanse vlaggetje op de Fiat Topolino is er nu weer een conflict met het Stellantis-concern.

Wat is er aan de hand? Italië wil Chinese merken overhalen om auto’s in het land te produceren. En om ze zover te krijgen, wil de overheid ze twee klassieke merknamen verkopen: Autobianchi en Innocenti. Beide zijn eigendom van Stellantis.

Stellantis doet niks met de merken

Het grote concern doet echter niks met die merknamen, dus wil de Italiaanse overheid ze van het bedrijf afpakken. Volgens nieuwe wetgeving zou dat mogen als de namen al minstens vijf jaar niet zijn gebruikt. We kunnen ons voorstellen dat Stellantis daartegen in beroep gaat.

Het is een bizar plan van de Italiaanse regering: Chinese concurrenten voor de eigen auto-industrie binnenhalen met merknamen die van de eigen auto-industrie zijn afgepakt. De overheid wil Autobianchi en Innocenti aanbieden aan Chinese bedrijven op voorwaarde dat ze in Italië gaan produceren.

Autobianchi bekend van A112 en Y10

Autobianchi heeft bestaan van 1955 tot en met 1995. Het bekendste model van het merk is de A112, een populaire, compacte hatchback, die maar liefst zeventien jaar lang in productie bleef. Ook succesvol was de Autobianchi Y10, die op alle exportmarkten als Lancia Y10 door het leven ging.

De gerebadgede modellen van Innocenti

Het onbekendere Innocenti heeft gek genoeg twee jaar langer bestaan dan Autobianchi, tot en met 1997. Al verkocht het merk vooral gerebadgede auto’s, zoals de Innocenti Mini (Austin Mini) en Regent (Austin Allegro).

Controverse over Alfa Romeo Milano

Stellantis heeft wat te stellen met de Italiaanse overheid. Sinds enige jaren is er een wet die bepaalt dat artikelen niet als ‘made in Italy’ aangeprezen mogen worden als ze niet in Italië worden gemaakt. Daarom was er gedonder over de Alfa Romeo Milano.

De auto zou niet Milano mogen heten, aldus een minister, omdat hij niet in Italië wordt geproduceerd. Alfa Romeo beweerde dat de Milano in Milaan is ontworpen, vandaar de naam, maar veranderde de typeaanduiding alsnog, naar Junior, en bedankt de Italiaanse overheid voor de gratis publiciteit.

Italiaanse vlaggetjes op Fiat Topolino

Een paar weken later nam de Italiaanse politie een lading Fiat Topolino’s in beslag. Ze hebben een klein Italiaans vlaggetje op de flanken en dat mag kennelijk niet, want wederom: de Topolino wordt niet in Italië gebouwd. Daarom besloot Fiat de vlaggetjes maar weg te laten.