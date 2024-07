Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-renstal Haas neemt na seizoen afscheid van Magnussen

Formule 1-renstal Haas neemt na dit seizoen afscheid van Kevin Magnussen. De 31-jarige Deen rijdt sinds 2022 voor het team en kwam ook al van 2017 tot en met 2020 uit voor de Amerikaanse renstal.

Magnussen reed 135 van zijn 175 Formule 1-races voor Haas. Daarvoor kwam hij uit voor McLaren en Renault. Hij eindigde in 2018 als negende in het WK en hielp de renstal dat jaar vijfde te worden in het WK voor constructeurs. Dit seizoen pakte Magnussen punten met een tiende plaats in Australië en een achtste plaats in Oostenrijk. De Deen rijdt dit seizoen nog twaalf races voor Haas.

De renstal legde eerder deze maand Oliver Bearman vast als rijder vanaf 2025. De 19-jarige Britse coureur vervangt de Duitser Nico Hülkenberg die na dit seizoen vertrekt naar het team van Sauber. Het is nog niet bekend wie Magnussen vervangt.

Memorabel

Teambaas Ayao Komatsu bedankt Magnussen voor alles wat hij het team heeft gegeven. “Niemand heeft meer races gereden voor ons en we hebben meerdere memorabele hoogtepunten samen meegemaakt, zoals de vijfde plaats in de GP van Bahrein in 2022 waarmee Kevin zijn tweede periode bij het team begon. Hij zou toen helemaal geen Formule 1-wagen besturen dat weekend, maar zorgde voor een opmerkelijke prestatie die een geweldige boost aan het team gaf en zijn talent achter het stuur liet zien.”

Magnussen zegt trots te zijn dat hij de afgelopen jaren voor zo’n geweldig team heeft mogen racen. “Ik wil met name Gene Haas bedanken, vooral omdat hij me terughaalde in 2022 toen ik dacht dat mijn tijd in de Formule 1 voorbij was. Terwijl ik vooruitkijk naar het volgende hoofdstuk in mijn racecarrière, zal ik alles blijven geven in de rest van dit seizoen.”

ANP