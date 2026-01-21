Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse politie laat ineens ruige 4×4’s zien: busjes met 3,0-litermotor zijn redder in nood

De Nederlandse politie heeft er weer een nieuw voertuig bij. Ditmaal is het een aangepaste Iveco Daily die als 4×4 kan helpen om op plaatsen te komen waar normale auto’s niet kunnen rijden.

De politie is er de afgelopen jaren flink op vooruitgegaan. Het wagenpark is sterk verbeterd met nieuwe auto’s, motoren en zelfs elektrische auto’s.

Nieuwe Iveco Daily 4×4 van de politie

Nu komt daar dus nog een voertuig bij. Deze Iveco Daily 4×4 is omgebouwd door Visser in Leeuwarden. In totaal is er zo’n vijf jaar gestoken in de ontwikkeling van dit politievoertuig.

Het gaat hier dus om een hoge bus voorzien van permanente vierwielaandrijving. Zowel het middendifferentieel als het achterdifferentieel zijn te sperren, zodat hij nog verder komt in ruig terrein. Optioneel is zelfs het differentieel tussen de voorwielen vast te zetten, waardoor ook die wielen op hetzelfde tempo draaien. Hoe dit soort vierwielaandrijvingssystemen werken, leggen we tijdens deze Occasion Battle met goedkope offroaders uit.

Met zijn ladderchassis, hoge bodemvrijheid en versterkte assen achter, is de Iveco Daily 4×4 een serieus offroadvoertuig. Die van de politie is voorzien van een lier aan de voorkant, beschermroosters, treeplanken met traanplaten en zelfs een dakdrager.

(Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV)

(Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV) (Afbeelding: Visser BV)

Binnenin is de bus volgebouwd met allerlei apparatuur en benodigdheden om mensen te helpen. Op de foto’s zien we bijvoorbeeld verschillende soort zagen en slijpmateriaal. Deze Iveco wordt gebruikt door de Technische Eenheid van de politie. Zij helpen in situaties waar een normaal voertuig niet geschikt is.

Dit betekent niet alleen dat hij wordt ingezet in slecht begaanbaar terrein, maar ook als er traangas gegooid moet worden, er grote branden uitbreken of er overstromingen zijn. Kortom, deze 4×4 is gebouwd voor het ruige politiewerk.