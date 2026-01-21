Deel dit: Share App Mail Tweet

Doorrijtaks: rij je door dit land naar de wintersport, dan kun je in de toekomst een flinke boete krijgen

Zwitserland gaat de strijd aan met bestuurders die alleen het land doorrijden om op wintersport of andere vakantie te gaan. Met een doorrijtaks moet je straks wellicht gaan betalen om het land te doorkruisen.

Het is nu al verplicht om in Zwitserland een vignet (49,99 euro) te hebben als je over de snel- en autowegen wil rijden. Daar kunnen dus nog extra kosten bij komen.

Doorrijtaks Zwitserland

Het Zwitserse parlement heeft ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel van de doorrijtaks. Het gaat om een flexibele heffing die je moet betalen als je het land doorreist. Overnacht je in het land van chocolade en kaasfondue, dan hoef je niets te betalen.

Door de flexibele prijs zullen de vakantieperiode het hoogst zijn. De taks wordt namelijk op basis van dag, tijd en verkeersdrukte bepaald.

Het Zwitserse parlement doet dit om de verkeersdruk te laten afnemen. Zo moet de natuur en de lokale bevolking minder belast worden. Anderzijds zorgt het wellicht voor meer overnachtingen in het land. Dit heeft positieve invloed op de lokale economie.

Nog de vraag of het ingevoerd wordt

Hoewel het parlement voor de doorrijtaks is, moet het voorstel nog worden goedgekeurd door de nationale raad. Vooralsnog kun je dus boeteloos door Zwitserland rijden. Tenminste, als je een vignet hebt.