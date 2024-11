Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare occasions zijn zeer capabele offroaders

De robuuste techniek aan boord van de Suzuki Jimny staat in schril contrast met zijn ogenschijnlijk poezelige voorkomen. Maar is hij opgewassen tegen de Lada Niva, die als alleskunner uit Toljatti voor de Russische toendra is bestemd? We gaan op pad met beide occasions.

Dat doen we in de Occasion Battle. We zijn met een beperkt budget op zoek gegaan naar serieuze terreinwagens. Nou, die hebben we gevonden.

Lada Niva is ver van huis

Te beginnen met de Lada Niva, die hier op het strakke Nederlandse asfalt ver van huis is. Zoab-wegdek, elektrische auto’s, talloze matrixborden, een wirwar aan wegbelijning en turborotondes kent hij niet. Met een verschrikte blik ziet de Sovjet-kar hoe de wereld om hem heen is veranderd. Hij is het auto-equivalent van Brooks, die als oude man in The Shawshank Redemption de gevangenis verlaat en in een totaal veranderde wereld stapt. Een chaotische wereld. Een wereld waarin auto’s toeterend voorbij zoeven en iedereen continu haast heeft.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

En haast is nou net wat je niét moet hebben in een Lada Niva. De compacte offroader doorkruist moeiteloos het Oeral-gebergte, maar het kost flinke inspanning om zich staande te houden in het moderne verkeer. De 1,7-liter vierpitter perst er op volle toeren een schamele 82 pk uit. Het is even slikken voor de Niva als we de snelweg opdraaien. Nul-tot-honderd sprintjes time je in een Lada niet met een stopwatch, maar met een kalender.

Elke vorm van geluiddemping ontbreekt in de Lada. Het kabaal aan boord stijgt dan ook evenredig met de snelheid. “Wat zeg je?”, klinkt het over en weer. Leunend richting het oor van de ander terwijl we onze stembanden aan gort schreeuwen, proberen we onszelf verstaanbaar te maken. Het is als een discotheek, maar dan zonder de opzwepende muziek en fleurige aankleding. Hier voeren zwart plastic, goedkope stof en rechte lijnen de boventoon.

Betaalbare Suzuki Jimny-occasion als tegenhanger

De derde generatie Suzuki Jimny treedt als opponent van de Niva naar voren in deze tweestrijd. Hij heeft mazzel met de Lada als tegenpartij. De Jimny is immers relatief luid op hogere snelheid, rolt in bochten en stuitert over korte oneffenheden, maar naast de Niva valt dat amper op. Hij is stiller, comfortabeler en verfijnder. En dat terwijl hij volgens de kilometerteller bijna drie keer zoveel ervaring heeft.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Ook is de Jimny uitgerust met de belangrijkste basisbehoeften op het gebied van veiligheid. Die ontbreken allemaal op de Lada Niva. Een optionele automaat (ons testmodel heeft de handgeschakelde vijfbak) en luxe zoals centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare ruiten en elektrisch verstelbare buitenspiegels ontzorgen de bestuurder. Zijn maximumvermogen is vergelijkbaar met dat van de spartaanse Rus en dus is ook de Jimny allesbehalve vlot, maar zijn geciviliseerdere rijeigenschappen maken hem tot een veel fijnere reisgenoot op straat.

De Suzuki die wij bij Classic Roadster te Doesburg hebben geleend, zal wel aanzienlijk jonger zijn dan het stukje Russische historie waarmee hij deze pagina’s deelt, toch? Nee, niets is minder waar. Hoewel sommige Lada’s al een oldtimerstatus hebben verworven, geldt dat niet voor dit exemplaar. Deze Lada komt namelijk uit 2010 en is daarmee zelfs tien jaar jonger dan de Suzuki. Daarbij moet gezegd worden dat de Niva op enkele updates na haast ongewijzigd is gebleven sinds zijn marktintroductie bijna vijftig jaar geleden. Hoewel de derde generatie Jimny ook zo’n twee decennia in productie geweest, verbleekt zijn carrière naast de uitzonderlijk lange glorietijd van de Niva.

Lada Niva en Suzuki Jimny als betaalbare 4×4-occasions

Waar de twee óp het asfalt een compleet verschillend karakter laten zien, komen de Jimny en de Niva náást het asfalt juist nader tot elkaar. De wildernis is misschien niet waar deze auto’s de meeste tijd doorbrengen, maar het is wel waar ze voor zijn gemaakt.

Ondanks hun bescheiden buitenmaten kwalificeren ze zich als volbloed terreinwagens met hardcore vierwielaandrijving, lage gearing en een vast te zetten middendifferentieel. Beide hebben daarnaast korte overhangen en een compacte wielbasis voor een goede aan- en afloophoek. Door de flinke bullbar voor op de Japanner is diens aanrijhoek iets slechter, maar het zorgt ook voor een lager Barbie-gehalte. Lekker laten zitten dus.

Met dank aan Garage Bas en Classic Roadster. Lees de uitgebreide reportage nu in het Autovisie Magazine.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.