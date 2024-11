Deel dit: Share App Mail Tweet

Rivalen vinden Verstappen ‘uitzonderlijk en ongelooflijk goed’

De rivalen van Max Verstappen zijn eensgezind. Ze vinden dat de Nederlander zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 heeft verdiend. “Uitzonderlijk wat hij heeft gepresteerd. Hij weet op de juiste momenten te winnen”, zei George Russell van Mercedes, die de Grote Prijs van Las Vegas won. “Toen het op een gegeven moment wat minder ging dit seizoen en we dachten dat hij weleens geen wereldkampioen zou worden, bleef Max week na week heel goed en de best mogelijke resultaten halen. Ik hoop dat we het hem volgend jaar moeilijker kunnen maken.”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes als tweede eindigde in Las Vegas, vond zelfs dat Verstappen het fantastisch heeft gedaan. “Hij maakte geen fouten en deed in elke race op elk moment datgene wat hij moest doen. Verstappen en zijn team Red Bull zijn geweldig en vier keer op rij wereldkampioen worden is bijzonder. Ik denk dat het volgend jaar opnieuw heel moeilijk zal worden om hem te verslaan”, aldus de Brit, die vanaf 2025 voor Ferrari uitkomt.

De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari, derde in Las Vegas, zag Verstappen dit jaar op een ongelooflijk hoog niveau rijden. “Hij domineerde toen hij er de auto voor had en vermeed fouten toen zijn auto minder goed presteerde. Zo maximaliseerde hij zijn punten.”

ANP