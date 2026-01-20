Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzine duur? In dit Europese land betaal je nooit meer dan 1,34 euro per liter, zelfs niet langs de snelweg

De benzineprijs in Nederland is hoog en wordt behoorlijk beïnvloed door schommelende olieprijzen en onrust in de wereld. Opvallend is dat ieder land van ons continent een eigen benzine-aanpak heeft. Malta heeft ongetwijfeld het opvallendste beleid. Benzine kost hier altijd 1,34 euro per liter.

De prijs van benzine wordt voor een groot deel bepaald door overheidsbeleid. In Nederland kennen we flinke accijnzen waarover je ook nog eens belasting betaalt.

Benzineprijzen in andere Europese landen

Daarbovenop schommelt de prijs van benzine in ons land veel. Dit komt doordat tankstations zelf hun prijs bepalen en deze samenhangt met onder andere de olieprijs. In Nederland heb je dus ook grote verschillen tussen de tankstations langs de snelweg en de dorpspomp.

In veel Europese landen zie je een soortgelijk marktgedreven systeem met soms hoge belastingen. Bijvoorbeeld ook in Duitsland, Zweden en Denemarken zie je relatief grote prijsbewegingen. In landen als Slovenië, Polen, Hongarije en Spanje wordt de schommeling van de prijzen door overheidsingrijpen gedempt.

Altijd 1,34 euro per liter benzine

Malta is koploper als het aankomt op stabiele benzineprijzen en is tevens een land waar je goedkoop kunt tanken. Een liter benzine kost 1,34 euro. Deze prijs betaal je altijd. Overigens heeft Malta geen snelwegen, dus die dure locaties kennen ze sowieso niet.

Als er wel een snelweg was, dan betaalde je nog steeds 1,34 euro per liter benzine. De Maltese overheid heeft namelijk een wettelijke maximumprijs voor benzine. Alle tankstations zijn verplicht zich hieraan te houden. Dit bedrag geldt voor Euro95. De overheid compenseert sinds 2021 het verschil tussen de marktprijs en de pompprijs.

Overigens heeft de Maltese overheid niet alleen de benzineprijs vastgezet, ook de elektriciteitsprijzen en de prijs van diesel staat vast. Dit beleid staat natuurlijk haaks op de groene ambities van Europa.