Deze 231 pk sterke achterwielaandrijver gaat volgend jaar Golfjes van de Nederlandse politie vervangen

De Nederlandse politie is druk bezig met het vernieuwen van het wagenpark. Zo duikt er nu een Cupra Born op die de Volkswagen Golfs van de politie moet gaan vervangen.

De politie heeft er de afgelopen tijd behoorlijk wat nieuwe auto bijgekregen. Zo vervangen de Ford Kuga en BMW X1 de B-klasse en wordt de Audi A6 ingeruild voor een Mercedes E-Klasse.

Vervanging van de politie-Volkswagen Golf

Maar de politie heeft natuurlijk veel meer voertuigen, bijvoorbeeld veel Volkwagen Golfs. Deze zijn inmiddels ook naar vervanging toe. Daarom wordt er nu getest met een Cupra Born.

De auto zal hoofdzakelijk worden gebruikt door wijkagenten, maar ook worden ingezet voor toezicht. Het echte ‘boevenvangen’ zal gebeuren met onder andere de Ford Kuga, BMW X1 en E-klasse.

Specificaties van de politieauto

De Cupra Born die in de getoond wordt in de video van Politie Westerkwartier heeft een 63 kWh-accupakket. Deze variant was nooit voor de particulier in Nederland te koop. Klanten kunnen enkel een 58, 59, 77 of 79 kWh-accupakket hebben.

Deze Cupra Born heeft een WLTP-actieradius van zo’n 427 kilometer, ongetwijfeld haalt hij dat met politieuitrusting niet meer. De elektromotor op de achteras is goed voor 231 pk. Het is dus een leuke, behoorlijk krachtige EV.

Deze politieauto heeft een catalogusprijs van 38.277 euro, maar ook dat is zonder de uitrusting. Hoe het is om met zo’n Cupra Born te rijden, laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in onderstaande video zien.