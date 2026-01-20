Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe remlichten in 2026 verplicht: waarom je wél moet schrikken als je dit ziet

Nieuwe auto’s worden steeds veiliger. Vanaf juli 2026 komt er een nieuwe feature bij. Remlichten die jou moeten laten schrikken.

Er zijn veel auto’s die in geval van een harde remactie gaan knipperen met de rem- of gevarenlichten. Vanaf juli wordt een dergelijke feature verplicht. Kijk dus niet verbaasd als je dit ineens bij auto’s ziet, maar schrik wel een beetje. Je moet namelijk zelf ook in de ankers.

Nieuwe remlichten vanaf juli 2026

De nieuwe EU-regel verplicht dat het remlicht van een nieuwe auto meerdere keren per seconde knippert als er vanaf boven de 50 km/h hard geremd wordt. Bij stilstand zullen de alarmlichten van de auto aangaan. Met deze nieuwe regel moet achteropkomend verkeer zien dat een auto abrupt tot stilstand komt. Hiermee worden botsingen voorkomen.

Na de aanpassing voor de remlichten moeten nieuwe auto’s vanaf juli ook een zwarte doos aan boord hebben. Deze houdt bij wat er gebeurde voor een ongeluk. Zo houdt hij de gereden snelheid bij, de slag van het rempedaal en of jij je gordel wel om had. Daarbij zijn de auto’s halverwege dit jaar ook uitgerust met de voorbereiding voor een alcoholslot – die dus niet actief is.

Kortom, de auto wordt opnieuw een beetje veiliger en jouw privacy een beetje minder. Wil je echt je persoonlijke data veilig houden, dan kun je beter een oude auto rijden. Moderne modellen zijn rijdende privacyschenders.