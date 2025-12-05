Deel dit: Share App Mail Tweet

Jaguar-designbaas maakt halve wereld boos en is nu zijn baan kwijt

Jaguar Land Rover heeft ontwerpdirecteur Gerry McGovern de laan uit gestuurd. De Engelsman werkte al eenentwintig jaar bij het concern en was recent verantwoordelijk voor de controversiële Type 00 Concept.

Jaguar Land Rover wil bevestigen noch ontkennen dat McGovern is ontslagen. Met andere woorden: het is waarschijnlijk gewoon waar. Autocar en Autocar India melden zelfs dat McGovern door de beveiliging naar buiten is begeleid.

McGovern had veel invloed

Waarom de designbaas het veld moest ruimen, is niet bekend, maar de timing is opvallend. Zijn ontslag volgt op de start van P.B. Balaji als nieuwe CEO van Jaguar Land Rover een week geleden. De voormalig financieel directeur van Tata Motors vervangt Adrian Mardell, die met pensioen is gegaan.

Naar verluidt wil moederbedrijf Tata Motors meer invloed uitoefenen op Jaguar Land Rover. McGovern had als designveteraan veel in de melk te brokkelen bij de Britse autofabrikant. Daarbij speelt mogelijk mee dat het design van de Type 00 Concept niet onverdeeld positief is ontvangen.

Herpositionering van Jaguar

Jaguar is bezig met een drastische herpositionering. De verkopen van het merk dalen al decennia, daarom is besloten om het roer om te gooien. Jaguar bouwt sinds begin dit jaar geen auto’s meer en bereidt zich voor op een herlancering in 2026 met een volledig elektrische vierdeurs-GT.

De nieuwe merkidentiteit van Jaguar werd eind vorig jaar aan de wereld gepresenteerd met een nogal controversiële reclamespot, die het bedrijf een stortvloed aan haat opleverde. De campagne zou ‘woke’ zijn, volgens de overwegend conservatieve criticasters.

Op zoek naar nieuwe doelgroep

Rechtse commentatoren merkten zonder ironie op dat Jaguars voor sigaar rokende, whisky drinkende mannen zijn. Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan kopen die sigaar rokende, whisky drinkende mannen dus niet voldoende Jaguars, want het gaat al heel lang slecht met het merk.

Jaguar zint op een harde reset en probeert een nieuwe doelgroep aan te spreken. Het móét wel, want zo aanmodderen als het de laatste jaren deed, is geen optie. Is het handig dat Jaguar daarbij wegblijft bij zijn rijke verleden? Daar kun je over twisten.

Jaguar wil hogerop, richting Bentley

Feit blijft in ieder geval dat er nog nooit zoveel over Jaguar is gesproken als in de laatste twaalf maanden. Dus je zou kunnen beweren dat de rebranding voorlopig doet wat-ie moet doen. Nu maar afwachten of Jaguar er ook auto’s mee kan verkopen.

De fabrikant wil hogerop, richting Bentley, met alleen maar volledig elektrische modellen. De doelgroep moet jonger worden, stedelijker en hipper. Vandaar ongetwijfeld de opvallende kleuren van de Type 00: roze, felblauw en donkerrood. Geen traditioneel British Racing Green.

Nepnieuws over de rebranding

Overigens gaat er veel nepnieuws rond over de rebranding. De ‘woke campagne’ zou ervoor hebben gezorgd dat de verkopen in Europa met ruim 97 procent zijn ingestort. Onzin! Dat heeft er puur mee te maken dat Jaguar geen nieuwe auto’s meer bouwt. En wat er niet is, kun je ook niet verkopen.

Designs van Gerry McGovern

Gerry McGovern vindt, als hij dat wil, vast weer snel een baan als designbaas. Want hij was bij Jaguar Land Rover verantwoordelijk voor een aantal buitengewoon fraaie en succesvolle modellen, zoals de huidige Defender en Range Rover.