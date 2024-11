Deel dit: Share App Mail Tweet

De auto op deze foto werd een financiële strop voor Jaguar

Op deze gelekte foto is de volledig elektrische Jaguar XJ te zien. De auto die in 2020 onthuld zou worden, maar op het allerlaatste moment werd afgeblazen. Heeft Jaguar daar goed aan gedaan?

Nee, is onze eerste reactie. De elektrische XJ was bijna productierijp toen de stekker eruit ging en reed in gecamoufleerde vorm al duizenden testkilometers. Het schrappen van het model heeft Jaguar een fortuin gekost. Al die ontwikkelingskosten voor niets!

Jaguar XJ niet goed genoeg

Aan de andere kant lijkt de beslissing van Jaguar om te stoppen met de XJ de juiste te zijn. In 2023 sprak Autovisie met een woordvoerder van het bedrijf, die zei dat de auto simpelweg niet goed genoeg was en waarschijnlijk al verouderd op het moment dat hij op de markt zou komen.

Jaguar heeft nooit beelden getoond van de elektrische XJ, dus is deze ene foto (gelekt via Twitter) best interessant. We zien een vrij conventionele sedan met designelementen van de XE en XF. Specificaties zijn door Jaguar nooit bekendgemaakt.

Elektrische toekomst van Jaguar

Op dit moment is het modellengamma van Jaguar uitgekleed tot alleen de F-Pace, die binnenkort ook uit productie gaat. Volgend jaar bestaat Jaguar eigenlijk niet meer, want het merk start pas in 2026 weer op met nieuwe modellen.

Zeer binnenkort krijgen we een studiemodel te zien; een voorproefje van de elektrische toekomst van de Britse fabrikant. Jaguar heeft decennialang geprobeerd om te concurreren met BMW en Mercedes, maar zoekt zijn heil nu hogerop.

Het merk introduceert in de komende jaren een vierdeurs top-GT en een paar SUV’s en cross-overs. Ze zijn allemaal volledig elektrisch en komen meer in het vaarwater van Bentley terecht. De GT krijgt een vermogen van 575 pk, kan supersnel laden en komt op een batterijlading zo’n 700 kilometer ver.

Laatste Jaguar XJ

De Jaguar XJ is al bijna vijf jaar niet meer in productie. De prachtige, door meesterontwerper Ian Callum getekende premiumsedan was niet bepaald een succes. In negen jaar tijd zijn er wereldwijd zo’n 100.000 van verkocht.