Jaguar verkoopt voor het eerst in 90 jaar geen nieuwe auto’s meer

We houden ons hart vast voor Jaguar. Want in het Verenigd Koninkrijk verkoopt het merk helemaal geen nieuwe auto’s meer. Komt dat ooit weer goed?

In het Vereniging Koninkrijk – en ook in Nederland – is alleen de F-Pace nog nieuw te bestellen. En daar komt aan de overkant van het kanaal nu een einde aan.

Jaguar heeft een resetperiode nodig

Wordt de F-Pace nog gebouwd? Ja, net als de E-Pace en I-Pace, voor internationale markten. Op de Britse markt is het echter over en uit. Iets wat binnenkort ook in de rest van de wereld zal gebeuren.

Het merk heeft een “resetperiode” nodig, zo zei algemeen-directeur Rawdon Glover tegen Autocar. “Vanaf november 2024 verkopen we geen nieuwe auto’s meer.”

Onthulling nieuwe modellen nog dit jaar

Welke modellen daarvoor in de plaats komen, krijgen we in de komende twee maanden te zien, want binnenkort volgt er een herlancering van Jaguar.

De fabrikant zet vol in op elektrificatie, met een 600 pk sterke Porsche Taycan-concurrent, een Bentley Bentayga-tegenhanger en een grote luxesedan.

Concurrentie met Audi, BMW en Mercedes

Het gaat al jaren slecht met Jaguar, dat niet kan meekomen met Audi, BMW en Mercedes. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, dus is besloten het roer om te gooien en volledig elektrisch te gaan.

Een tijdje terug zei Jaguar Land Rover-baas Adrian Mardell iets opmerkelijks. Volgens hem is er nog nooit winst gemaakt op de XE, XF, E-Pace, F-Pace en I-Pace, dus moet er iets radicaal veranderen.

JLR drijft op slechts drie modellen

JLR moet zich sowieso achter de oren krabben, want het concern drijft op drie modellen: de Range Rover, Range Rover Sport en Land Rover Defender, die meer dan de helft van de verkopen uitmaken.