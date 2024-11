Deel dit: Share App Mail Tweet

Pérez maakt zich geen zorgen over toekomst in Formule 1

Sergio Pérez maakt zich geen zorgen over zijn toekomst in de Formule 1. De Mexicaan is bezig aan een teleurstellend seizoen en teambaas Christian Horner uitte openlijk zijn twijfels na het debacle van de Mexicaan in zijn thuisrace van afgelopen weekend.

“Het zijn maar geruchten. Jullie gaan me zien in Las Vegas en ook volgend jaar. Ik maak me er geen zorgen over”, zei Pérez op een persmoment in São Paulo. “Ik weet dat ik volgend jaar voor Red Bull rijd. Dat is alles wat ik kan zeggen.”

Pérez is sinds 2021 de ploeggenoot van Max Verstappen. Waar Verstappen de stand aanvoert, is Pérez weggezakt naar de achtste plek. De Mexicaan staat op 150 punten. Mede door zijn mindere resultaten is Red Bull ook de leiding kwijt in het klassement van de constructeurs.

‘Schijnwerpers’

“Er komt een moment dat er moeilijke beslissingen worden genomen. Het weekend van Pérez was verschrikkelijk. Er ging niets goed bij hem. Hij weet dat de Formule 1 een resultaatgerichte onderneming is en dat als je niet presteert, de schijnwerpers onvermijdelijk op jou gericht zijn. Als team hebben we beide auto’s nodig om punten te scoren, dat is het wezen van Formule 1”, zei Horner afgelopen weekend.

Dit weekend is de Grote Prijs van São Paulo. De race is zondag om 18.00 uur. Daarna volgen nog drie races.

ANP