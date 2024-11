Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse verkoopcijfers: Tesla daalt plots flink in populariteit

Het is vandaag de eerste novemberdag en dus kunnen we terugblikken op de verkoopcijfers van oktober. Wat blijkt? Tesla is flink gedaald in populariteit.

Tesla domineerde tot nu toe de Nederlandse automarkt. In september was Tesla nog het populairste automerk van ons land. Geen enkele auto werd die maand zo vaak verkocht als de Model 3 en Model Y.

Populariteit Tesla daalt flink

De maand oktober schetst een heel ander beeld. In de top vijf meest geregistreerde modellen, waar de Model Y en Model 3 dus eerst nog de boventoon voerden, is nu geen enkel Tesla-model terug te vinden.

Model Aantal Registraties Marktaandeel Volvo XC40/EX40 831 2,6% Kia Picanto 760 2,4% VW Tiguan 751 2,3% VW Polo 741 2,3% Hyundai Kona 736 2,3% Top 5 meest geregistreerde modellen in oktober 2024.

Van de Tesla Model Y werden er dan ook slechts 635 op kenteken gezet. De maand ervoor waren dat er bijna 2.000 meer. De Model 3 is 601 keer geregistreerd in oktober tegenover 1.248 keer in de voorgaande maand.

Model Aantal Registraties Marktaandeel Volvo EX30 701 6,4% Tesla Model Y 635 5,8% Tesla Model 3 601 5,5% Volvo XC40/EX40 580 5,3% Audi Q4 E-TRON 569 5,2% Top 5 meest geregistreerde EV-modellen in oktober 2024.

Zelfs in de top vijf meest geregistreerde EV-modellen moeten de Model Y en Model 3 de Volvo EX30 boven zich dulden.

Volkswagen populairste merk van oktober

In september mocht Tesla zich dankzij de goede verkoopcijfers het bestverkopende merk noemen. Nu is dat Volkswagen. De Amerikaanse fabrikant is zelfs niet meer terug te vinden in de top vijf. Oei, dat is een bittere pil voor het merk.