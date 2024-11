Deel dit: Share App Mail Tweet

Dat Chinese automerken Europa veroveren, kun je best ‘nepnieuws’ noemen

Europese fabrikanten hebben last van de Chinese concurrentie, zo lezen we overal. Ja, dat klopt, maar vooral in China zelf, want in Europa wil het met de doorbraak van Chinese automerken niet zo vlotten.

Volgens de onderzoeksfirma Dataforce dalen de verkopen van Chinese elektrische auto’s in Europa al drie maanden achter elkaar. Komt dat door de hogere, Europese importheffingen? Dat zou kunnen, al zien we bij de Chinese merken in Nederland tot nu toe geen prijsverhogingen.

Dalend marktaandeel Chinese automerken

In september verkochten de Chinese fabrikanten 10 procent minder elektrische auto’s in Europa, terwijl de totale EV-verkopen hier juist met 13 procent groeiden. De Chinezen waren goed voor 8,5 procent van de elektrische markt, zo’n 13.000 auto’s, terwijl ze in dezelfde maand vorig jaar nog een aandeel van 9,6 procent hadden.

Hoe staan ze er in Nederland voor?

In Europa was BYD de grote winnaar (plus 200 procent) en MG de grote verliezer (min 28 procent), dus laten we eens kijken hoe dat in Nederland zit. Omdat de Europese cijfers over september gaan, pakken we niet de nieuwste Bovag-cijfers erbij, maar die van een maand eerder.

Wat valt op? Dat sommige Chinese automerken mooie stijgingen laten zien, maar dat de absolute aantallen nog steeds buitengewoon klein zijn. We hebben de belangrijkste hieronder voor je op een rijtje gezet.

Registraties Chinese automerken: januari tot en met september

Zijn we daarmee compleet? Nee, want eigenlijk moeten we Lotus, Polestar, Smart en Volvo inmiddels ook tot de Chinese automerken rekenen, ook al hebben die nog steeds duidelijk hun roots in Europa. En heel veel Westerse EV’s worden in China geproduceerd. Denk aan de Dacia Spring en de Tesla Model 3.

Merk 2024 2023 Stijging/daling Aiways 150 112 +34% BYD 2.180 813 +168% Hongqi 39 50 -22% Lynk & Co 1.594 5.846 -72% MG 1.701 4.336 -60% Nio 221 150 +47% Voyah 15 5 +200% Xpeng 762 75 +916% Zeekr 616 0 –

En laten we voor de nodige context de bovenstaande cijfers vergelijken met die van een paar andere merken in Nederland. Hyundai registreerde in de eerste negen maanden van 2024 ruim 15.000 auto’s. Bij BMW lag dat op 16.214, bij Kia op 27.310, bij Toyota op 22.779 en bij Volkswagen op 16.491.