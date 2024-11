Deel dit: Share App Mail Tweet

Schotse ontwerper maakt James Bond-rekwisiet straatlegaal

Voor de James Bond-film Spectre zijn in 2015 vier Jaguar C-X75’s gebouwd. Twee daarvan zijn nu door de Schotse ontwerper Ian Callum straatlegaal gemaakt. Dus blijven er twee over die nog moeten…

De C-X75 is een concept car uit 2010, die bij de pers en het publiek zulke positieve reacties uitlokte, dat Jaguar in 2011 aankondigde het model in productie te nemen. De fabrikant zou in samenwerking met Williams Advanced Engineering 250 stuks gaan bouwen.

Hoeveel James Bond-filmauto’s zijn er?

Anderhalf jaar later, in december 2012, trok Jaguar de stekker uit het project. Het merk was bang voor een herhaling van het XJ220-fiasco. De supersportwagen uit 1992 zou in een oplage van 350 stuks op de markt komen, maar uiteindelijk werden dat maar 281.

In de introductie van dit verhaal hebben we het over vier filmauto’s, die voor de James Bond-film Spectre werden gecreëerd, maar er is twijfel over het precieze aantal. Ian Callum, de ontwerper van de C-X74, zegt dat het er vier zijn, maar andere bronnen spreken over zes of zeven. Er zijn officiële persfotos waarop zes exemplaren staan, maar dat hoeven niet alleen rijdende auto’s te zijn.

Helemaal op de schop gegaan

Hoe dan ook, er zijn nu twee filmauto’s door Callum omgetoverd tot straatauto. Zijn team heeft meer dan duizend uur besteedt aan de carrosserie. De auto is overgespoten in Willow Green, heeft een uitgebreid aeropakket gekregen ter verbetering van de stabiliteit en oogt bovendien strakker door fijnere sluitnaden.

De James Bond-auto had een spartaans interieur, met alleen het hoognodige aan bedieningselementen. Callum heeft daarom de hele cabine onder handen genomen. Het dashboard, de middenconsole en de knoppen zijn allemaal opnieuw ontworpen en geproduceerd.

Callum is niet over een nacht ijs gegaan, want zijn bedrijf heeft allerlei features toegevoegd, zoals Apple CarPlay-integratie, een airco, een digitale achteruitkijkspiegel, een op maat gemaakt audiosysteem en een draadloze telefoonlader. Ook is de geluidsisolatie stukken verbeterd.

De 5,0-liter supercharged V8 van de C-X75 is gebleven, al heeft Callum de oude transmissie bij het grof vuil gezet. Ervoor in de plaats kwam een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Ook heeft de auto nu rijmodi, een aangepast onderstel en een neusliftsysteem om over drempels te kunnen.