Norris verwacht in Brazilië een ‘nettere’ strijd met Verstappen

Lando Norris verwacht in de Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1 een ‘netter’ gevecht met zijn rivaal Max Verstappen. Vorige week clashte hij met de wereldkampioen van Red Bull, die tot twee keer toe een tijdstraf kreeg omdat hij de McLaren-coureur onreglementair had gehinderd. Norris heeft de marge met klassementsleider Verstappen de afgelopen races teruggebracht tot 47 punten.

Op het circuit van São Paulo liggen komend weekeinde punten klaar, zowel in de sprintrace als in de hoofdrace. “Max weet wat hij moet doen. Hij weet dat hij fout zat, diep van binnen weet hij dat. En het is aan hem om te veranderen, niet aan mij”, vertelde Norris donderdag aan verslaggevers op Interlagos. “Ik verwacht een nettere strijd dan we hadden, maar het is niet aan mij, ik maak de regels niet en ik beslis niet over de straffen. Ik rijd gewoon.”

Norris en Verstappen, vrienden buiten het circuit, zijn de afgelopen twee races met elkaar in botsing gekomen, waarbij de Brit aan de buitenkant probeerde in te halen, maar van de baan werd gedwongen door zijn concurrent. In Texas kreeg Norris bij de GP van de VS een straf, in Mexico oordeelden de stewards dat Verstappen de boosdoener was. “Ik wil eerlijk strijden, zoals ik dat altijd heb gedaan. Ik heb het er niet met Max over gehad. Dat is niet nodig. Hij is wellicht de beste coureur en weet precies wat hij wel en niet kan doen”, aldus Norris.

ANP