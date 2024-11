Deel dit: Share App Mail Tweet

Door de SM Tribute moeten wij nu onze schoenen opeten

Potverdikkeme! Doen we een voorspelling, komt-ie niet uit. ‘Er ligt vast geen Maserati-V6 voorin’, schreven we over deze SM Tribute van DS, dus moeten we nu onze schoenen opeten.

Want DS Automobiles heeft bekendgemaakt dat de SM Tribute best weleens in productie kan gaan, mét een zescilinder van Maserati erin.

DS Tribute moet winst maken

Thierry Metroz, hoofddesigner bij DS, onthulde aan Top Gear dat het management op één voorwaarde het licht voor de SM Tribute op groen wil zetten: de auto moet winst maken.

Volgens Metroz wordt er gedacht aan een gelimiteerde productie en een vanafprijs van een miljoen euro. DS zou de Maserati GranTurismo als basis willen gebruiken, inclusief Nettuno-V6.

Grappig is dat de SM Tribute al een klein beetje verwant is aan de GranTurismo. Het studiemodel heeft namelijk dezelfde voorruit, aldus Metroz.

DS moet zich gaan bewijzen

Gaat de SM Tribute er echt komen? Wij hebben er een hard hoofd in. De concept car oogt ronduit spectaculair, maar gaan rijke verzamelaars echt een miljoen betalen voor een DS?

Het zustermerk van Citroën moet zich echt gaan bewijzen, anders trekt Stellantis over een paar jaar mogelijk de stekker eruit. DS voegt weinig toe aan de merkenmix van het concern en heeft te maken met tegenvallende verkopen.

Verwijzingen naar Citroën SM

De SM Tribute is duidelijk schatplichtig aan de Citroën SM, zonder té retro te zijn. Hij is op een haar na vijf meter lang en zit vol verwijzingen naar het origineel, zoals het glazen paneel op de neus, de deels afgedekte achterwielen en de vorm van de C-stijl.