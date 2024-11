Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeg ‘t maar: hoort dit logo op een handtasje of op een auto?

Welk automerk heeft het mooiste beeldmerk? Wij vinden het best te verdedigen als iemand zegt: Jaguar, met zijn prachtige roofdierkop en springende kat. Dus zijn we teleurgesteld dat de fabrikant kiest voor een nietszeggend nieuw logo.

Jaguar gaat een uitdagende tijd tegemoet. Het verkoopt geen nieuwe auto’s meer en maakt pas in 2026 een doorstart. Dan komt de eerste van een reeks elektrische Jaguars op de markt. Een voorproefje ervan krijgen we nog voor het einde van dit jaar te zien.

Harde reset voor Jaguar

Jaguar gaat voor een harde reset en gooit alle tradities die bij het merk horen bij het grofvuil. Hoewel, de springende roofkat blijft bestaan, maar krijgt meer een rol op de achtergrond, want Jaguar kies voor een soort monogram als logo.

Nieuw handtassenlogo

Laten we zeggen dat we eraan moeten wennen, want zeker in het goud doet de combinatie van twee j’s ons meteen aan handtasjes denken. Van die dure, waar je in Azië met speels gemak vervalsingen van kunt kopen.

Bentley in het vizier

Het voelt een beetje alsof Jaguar alle schepen achter zich verbrandt en maar hoopt dat het goed komt. Er zit weinig anders op voor het kwakkelende merk, want zo slecht als het de laatste jaren ging, kan het echt niet verder.

Jaguar wil hogerop en zich meer richten op Bentley-klanten. Op de agenda staan een paar cross-overs en SUV’s, maar ook een vierdeurs top-GT met 575 pk en een range van 700 kilometer. Het design ervan zou totaal anders zijn dan we van Jaguar gewend zijn.

Kunstsculptuur in Miami

Exuberant Modernism, noemt chief creative officer Gerry McGovern het. Al lijkt het ook alsof hij zomaar wat woorden uit ChatGPT heeft gebruikt voor de website: Copy Nothing, Delete Ordinary, Stay Inspired en Championing Originality.

Jaguar is aanwezig tijdens de Miami Art Week en presenteert daar op 2 december een kunstinstallatie. Een Design Vision Concept, aldus de fabrikant, dus waarschijnlijk is het zoiets als wat Lancia deed met de Pu+Ra Zero-sculptuur.