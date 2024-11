Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Mini Aceman een heet gewassen Countryman?

De Mini Countryman is allang niet echt Mini meer. Nu is wel de Mini Aceman als compacter alternatief. Met een duik in de prijslijst kijken we wat die in huis heeft.

Bij het verschijnen van een nieuwe modelgeneratie worden auto’s doorgaans iets groter. Bij een merk dat Mini heet valt dat al helemaal op. De moderne reïncarnatie was al een stuk groter dan het origineel, de Countryman gooide daar nog een schep bovenop. Het tij lijkt nu voorzichtig te keren. Nee, de nieuwe Countryman is niet kleiner geworden. Hij heeft wel een kleiner broertje: de Mini Aceman. We hebben al met de auto kunnen rijden en dat beviel goed. Nu gaan we aan de hand van de prijslijst eens kijken wat hij te bieden heeft.

Motoren Mini Aceman

In ieder geval op dit moment is er keuze uit drie ‘motorvarianten’ voor de Mini Aceman: de E, SE en JCW. Die beschikken over respectievelijk 184, 218 en 258 pk. In alle gevallen gaat de aandrijving naar de voorwielen. Wel zit er verschil in batterijpakketten. De E heeft een 42,5 kWh batterij, goed voor een WLTP-actieradius van 310 km. De SE komt dankzij een 54,2 kWh batterij 406 km ver. De JCW heeft ook die grotere batterij, maar komt vanwege een wat hoger verbruik tot 355 km.

Uitrustingen Mini Aceman

De JCW is altijd een JCW, terwijl de E en SE elk leverbaar zijn in vier uitrustingsniveaus. Dat zijn de Essential, Classic, Favoured en John Cooper Works. Ja, naast de sportuitvoering JCW is er ook het uitrustingsniveau John Cooper Works. Een soort sportief aankledingspakket, dat Mini verwarrend genoeg ook regelmatig afkort tot JCW…

Enkele highlights uit de standaarduitrusting. De Mini Aceman Essential is standaard voorzien van 17-inch lichtmetalen wielen, sportstoelen met stoffen bekleding en een algemeen vrij ‘basic’ aankleding. Zoals de naam al doet vermoeden voorziet hij kortom in het essentiële dat je aan boord wilt hebben. De Classic breidt dat uit met onder andere deels kunstleren bekleding, een wat luxer (verwarmd) stuurwiel en wat mooiere aankleding. Bij de Favoured krijg je 18-inch lichtmetaal en met kunstleer beklede JCW-sportstoelen.

De John Cooper Works omvat zoals gezegd vooral sportievere aankleding met nog meer JCW-elementen. Het uitrustingsniveau en de echte sportversie zijn vooral van elkaar te onderscheiden doordat die tweede extra badges en rode accenten heeft. Ook zijn er modelspecifieke wielen, maar de standaard JCW-wielen zijn optioneel ook leverbaar voor uitrustingsniveau John Cooper Works. Een écht duidelijk visueel verschil is er dus niet echt.

Prijzen Mini Aceman

De Mini Aceman is leverbaar vanaf 39.657 euro, voor de E Essential. De SE is er vanaf 41.657 euro, ook als Essential. Kijken we naar de uitrustingsniveaus, dan is de Classic leverbaar vanaf 40.857 euro, de Favoured vanaf 45.440 euro en de John Cooper Works vanaf 48.657 euro. De ‘volbloed’ JCW-uitvoering met krachtige motor staat aan de top met een vanafprijs van 52.490 euro.

Bij onze rijtest bleek de Mini Aceman E al krachtig zat om voor leuke rijeigenschappen te zorgen. De actieradius zal bovendien ook al genoeg zijn voor veruit de meeste van je ritten, dus laten we die versie dan maar nemen. Wel gaan we voor de sportieve aankleding van de John Cooper Works-uitvoering.

Exterieuraankleding

Als John Cooper Works wordt de Mini Aceman standaard geleverd in heel donker grijs. Voor een veredeld aankledingspakket heeft de John Cooper Works een vrij hoge meerprijs, maar daar staat tegenover dat je zonder bijkomende kosten een van de andere carrosseriekleuren mag kiezen. Er is keuze uit niet-metallic rood en de metallic-kleuren wit, zwart, donkerblauw en donkergroen. Dat laatste is natuurlijk British Racing Green. Staat hem goed, maar dat rood contrasteert ook mooi met de zwarte carrosseriedelen. Uiteindelijk gaan we toch maar voor groen.

Optioneel (in dit geval ook zonder meerprijs) kan het dak worden uitgevoerd in contrasterend zwart, maar dat wordt ons net even teveel zwart. Een aankledingsoptie mét meerprijs zijn de motorkapstrepen à 200 euro. Vooruit, die vinken we wel aan, bij een Mini staat dat wel.

De (voor de uitvoering) standaard 18-inch wielen zijn voor 700 euro om te ruilen voor de 19-inch exemplaren van de ‘echte’ JCW-uitvoering. Die zwarte velgen hebben ook wel wat, maar we kiezen uiteindelijk toch voor de optionele exemplaren.

‘Verstopt’ bij de accessoires heb je nog wel winterwielen in 17- en 18-inch. De 17-inch wielen zijn vrij doorsnee zwarte lichtmetalen wielen, maar de 18-inch exemplaren zijn geïnspireerd op (oude) rallyvelgen. Dat ziet er echt best leuk uit, al moet je dat maar even geloven omdat ze op de auto in de configurator niet worden weergegeven. De winterwielsets kosten wel 2.144 tot 2.859 euro, al is dat inclusief banden. Montage en balanceren. Voor nu vinken we even niets aan, maar we zouden de rallyvelgen zeker overwegen.

Interieuraankleding

In het interieur valt dan weer helemaal niets te kiezen: je krijgt altijd zwarte JCW-bekleding met contrasterende stiksels.

Pakketten en losse opties

De optielijst bestaat eigenlijk slechts uit twee pakketten. Ten eerste is er Pakket M, met onder meer een alarmsysteem, extra functies voor de verlichting, Comfort Access, een head-up display, automatisch dimmende spiegels, stoelverwarming voorin, een draadloze smartphone-lader en een glazen panoramadak. Kost 4.500 euro.

De andere optie is Pakket XL voor 8.800 euro. Dat omvat (naast vrijwel alles van het Pakket M) elektrisch verstelbare stoelen, een massagefunctie voor de bestuurdersstoel, navigatie met augmented reality, een Harman Kardon-audiosysteem, extra rijassistenten en een trekhaak. Beetje flauw: je moet een van de twee pakketten kiezen. Pakket M dan maar.

‘Onze’ Mini Aceman

Uiteindelijk blijft onze Mini Aceman nipt onder de grens van 50.000 euro: in onze samenstelling wil Mini er 49.357 euro voor hebben. Tja, (moderne) Mini’s waren nooit goedkoop. Hoe zou jij de Aceman samenstellen? Of hou je het toch bij de traditionele hatchbacks of juist de grotere Countryman?

