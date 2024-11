Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze gerestaureerde Aston Martin zie je niet snel over het hoofd

Een Britse Aston Martin-eigenaar gaat met de heersende Barbiecore-modetrend mee en heeft zijn gerestaureerde DB6 in een opvallende kleur laten spuiten.

Deze Aston Martin DB6 was oorspronkelijk groen, maar raakte in 2022 zwaar beschadigd. Hij werd ingezet in de Carrera Panamericana, een klassiekerrally door Mexico, waarin hij van de weg raakte en meerdere keren over de kop sloeg.

‘Wat hebben we gedaan?’

Eigenaar Apparently Racing wil volgend jaar weer meedoen aan het event, dus liet het de DB6 restaureren door het Engelse DPM Autobody. Het team vroeg de eigenaar van dat bedrijf, David Pearce-Martin, om een in het oog springende kleur.

Toen hij voor de grap voorstelde om de Aston Martin knalroze te spuiten, was zijn opdrachtgever meteen akkoord. “In eerste instantie dacht ik: wat hebben we gedaan?”, zei Pearce-Martin tegen de BBC. “Maar nu vind ik de kleur hem verbazingwekkend goed staan.”

Aston Martin DB6

De Aston Martin DB6 werd van 1965 tot en met 1970 gebouwd als opvolger van de DB5. Hij lijkt sprekend op zijn voorganger, maar heeft een langere wielbasis en een andere achterzijde, met een opstaande spoilerrand. Voor de aandrijving zorgt een 4,0-liter zes-in-lijn met 286 pk. Kopers die voor het optionele Vantage-pakket kozen, kregen er 44 pk bij.

Carrera Panamericana

De Carrera Panamericana wordt sinds 1988 weer verreden en is vergelijkbaar met de Mille Miglia. Oorspronkelijk was het een 3.500 kilometer lange straatrace van het noorden naar het zuiden van Mexico. Er zijn maar vier edities geweest, van 1951 tot en met 1954. Daarna trok de Mexicaanse regering de stekker eruit. Er vielen te veel doden en gewonden in de Carrera Panamericana.