Hierdoor is de Mini Aceman een verrassend speelse crossover

Mini komt met een volledig nieuw model op de proppen genaamd de Aceman. Omdat de Mini Cooper 5-Door er niet met een elektrische aandrijflijn is, biedt deze crossover het alternatief.

Aceman moet je niet verwarren met Paceman. Hoewel die auto ook een crossover was, is de Aceman – in tegenstelling tot de Paceman – enkel met vijf deuren leverbaar.

Dezelfde onderstel-techniek als de Cooper

Hoewel de Mini Aceman dus tussen de Cooper en Countryman in gepositioneerd wordt, is hij beduidend nauwer verwant aan de Cooper dan aan de grootste SUV van het merk. Zo hebben ze dezelfde aandrijflijn en is de ondersteltechniek vergelijkbaar. Ze delen zelfs de veerpootbrug.

De Mini Aceman is een leuk sturende crossover

Die veerpootbrug geeft direct al aan dat Mini veel aandacht heeft besteed aan de rijeigenschappen van de Aceman. Met zijn 1.700 kg en hoge koets is het niet de sportiefste Mini, maar zijn rijeigenschappen zijn veel speelser dan de crossover-concurrentie. Ook de vormtaal van het interieur is een onderscheidende factor.

Geef je niet veel om een leuk weggedrag en guitig interieur, dan vind je de Mini Aceman waarschijnlijk erg duur. De binnenruimte is oké, maar de bagageruimte is met 300 liter ondergemiddeld. Daarbij bedraagt de vanafprijs net geen 40.000 euro. Voor dit geld krijg je de E met 184 pk en iets meer dan 300 kilometer aan range. De SE met 218 pk en meer dan 400 kilometer aan range heeft een prijskaartje van net geen 42 mille. In beide gevallen zijn dit vrij uitgeklede versies zonder een bijna onmisbaar head-up display.

Mini Aceman John Cooper Works

Die SE hoef je overigens niet te kiezen voor het vermogen. De 218 pk is tijdens droge omstandigheden al voldoende om de banden te doen gillen. Dan te bedenken dat er ook nog een Aceman John Cooper Works is. Onduidelijk is nog wat voor upgrades die krijgt om doorspinnend rubber te voorkomen.