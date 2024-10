Deel dit: Share App Mail Tweet

Mini John Cooper Works Electric en Aceman is sneller dan een Ferrari

Nou ja, sneller dan een oude Ferrari: een Mondial. Want de Mini John Cooper Works Electric en Aceman gaan in respectievelijk 5,9 en 6,4 seconden naar 100 km/h.

De Mini John Cooper Works Electric en Aceman hebben een 258 pk en 350 Nm leverende elektromotor op de vooras. Daarmee zijn ze 40 pk sterker dan de Cooper SE-modellen.

Mini John Cooper Works met sportonderstel

Uit ervaring weten we dat de Cooper E en SE uitstekend rijden, dus de JCW-uitvoeringen moeten helemaal lichtvoetig zijn met hun aangepaste onderstel (en krachtigere remmen).

Hun 54,2 kWh-batterij nemen de performancemodellen over van de Cooper SE, wat in de driedeurs een bereik van 371 kilometer oplevert. De Aceman komt 16 kilometer minder ver.

JCW-pakket al een tijd leverbaar

Er is trouwens een onderscheid tussen de Mini John Cooper Works en de Mini Cooper E/SE John Cooper Works. De eerste is een echte hot hatch. De tweede is alleen aangekleed als hot hatch.

In de configurator op de Mini-site zijn de Cooper en de Aceman al enige tijd te bestellen met een JCW-pakket, dat alleen visuele aanpassingen en een sportiever ogend interieur bevat.