Nog meer Chinese SUV’s naar Nederland, dit is de Jaecoo J5

‘Wuhu’, weer een nieuwe Chinese SUV in Nederland. Ditmaal kondigt het merk Jaecoo de J5 aan. De auto moet concurreren met modellen als de Volvo EX40/XC40 en Hyundai Kona.

Overigens is ‘Wuhu’ niet alleen een manier om met enig sarcasme blijdschap aan te geven. Het is ook de naam van de Chinese stad waar de Jaecoo J5 voor het eerst wordt getoond aan het publiek.

Jaecoo is een merk van het grote Chery Automobile

En hoewel we begrijpen dat lezers niet wild worden van de zoveelste Chinese SUV in Nederland, is er toch reden om aandacht te besteden aan Jaecoo. Het merk is namelijk onderdeel van het grote Chery Automobile dat met meerdere merken en flink wat kapitaal auto’s aan de man wil brengen op ons continent. Tot nu toe was dat niet erg succesvol, de Omoda E5 bleek simpelweg niet opgewassen tegen de concurrentie.

De Jaecoo J5

Met het merk Jaecoo wil het een andere weg bewandelen. Zo is de J7, die ook naar Nederland komt, een plug-in hybride en dus niet volledig elektrisch.

De Jaecoo J5 wordt gebouwd met een benzine, hybride en elektrische aandrijflijn. Welke exact naar ons land komen, is nog onduidelijk.

2023 opgericht Jaecoo is nog een piepjong merk. Het werd april van vorig jaar pas opgericht.

Jaecoo verwacht de J5 volgend jaar, na de introductie van de J7, aan te bieden in Nederland. Wat de prijzen worden, is nog onduidelijk.

