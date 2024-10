Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Dodge koop je als occasion voor slechts 7.000 euro

Amerikaanse auto’s zijn in ons land niet dik gezaaid. Toch heeft het wel iets om in zo’n heerlijke Amerikaan te rijden. Nee, geen ‘slee’, maar een betaalbare, relatief moderne SUV-achtige, daarvan bestaat een bescheiden aanbod van occasions, waarmee je wel ‘lekker iets anders’ rijdt.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Occasion voor 7.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een Amerikaanse occasion voor maximaal 7.000 euro. Vind je de Dodge Caliber niets? Bekijk dan de occasions dinsdag en aankomende zaterdag.

Dodge Caliber (2006 – 2011)

Kijk, dàt is een Amerikaan. Het bijzondere van de Caliber is dat hij in geen enkele bestaande, Europese klasse past. Vergeleken met gewone hatchbacks is hij hoger en lekker stoer, maar om ‘m nou een ‘echte SUV’ te noemen? Er zitten handige details in, zoals uitklapbare speakers in de achterklep (!) en de verlichting in de bagageruimte (350 liter) is ook als looplamp te gebruiken.

Het veercomfort is fijn, de besturing is wat doods en vier volwassenen passen nèt aan boord. De 1,8 benzinemotor is sterk genoeg en rijdt 1 op 10. Er staan nog best wat Calibers in het land. Bij een autobedrijf in Wierden vinden we een rijk uitgeruste zwarte 2.0 ‘Sport’ (2010, 144.000 km) voor 6.990 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

De Dodge Caliber met benzinemotor is (in tegenstelling tot de diesels!) kwalitatief een heel goede auto. Het komt wel eens voor dat het hoofdrelais het begeeft. De motor start dan niet, maar het motormanagementlampje brandt ook niet.

Hiervoor is een noodoplossing mogelijk, maar er moet gewoon even een nieuw relais in. De onderhoudsinterval van slechts 12.000 km is wel opvallend kort en we raden aan die toch echt aan te houden.