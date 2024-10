Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vergeten Amerikaanse SUV koop je voor weinig als occasion

Amerikaanse auto’s zijn in ons land niet dik gezaaid. Toch heeft het wel iets om in zo’n heerlijke Amerikaan te rijden. Nee, geen ‘slee’, maar een betaalbare, relatief moderne SUV-achtige, daarvan bestaat een bescheiden aanbod van occasions, waarmee je wel ‘lekker iets anders’ rijdt.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Occasion voor 7.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een Amerikaanse occasion voor maximaal 7.000 euro. Vind je de Chevrolet Trax niets? Bekijk dan de occasions aankomende donderdag en zaterdag.

Chevrolet Trax (2013 – 2014)

Aiii… deze ‘Chevy’ is hooguit ‘half Amerikaans’. Er was een tijd dat de oude, van oorsprong Zwitserse (!) naam Chevrolet in Europa werd gebruikt voor auto’s die werden geproduceerd in Zuid-Korea. Die samenwerking kwam in 2014 met een noodstop ten einde en de Trax was toen pas net een jaar in de verkoop. Hiermee rij je dus zéker in een auto die niemand anders in je omgeving heeft.

De Chevrolet Trax is best ruim en lekker comfortabel en met 356 liter inhoud is de bagageruimte ook best ruim. Er is alleen een 1,4 liter benzinemotor beschikbaar, die rijdt gemiddeld 1 op 13. Bij een autobedrijf in Oosterhout staat een witte occasion (2014, 174.000 km) voor 6.799 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij de zeldzame Trax is vrijwel niets aan euvels te melden. Het komt voor dat na een telefoongesprek via bluetooth het systeem daarin blijft hangen. Bluetooth op de telefoon verbreken, motor uitzetten en weer starten, de boel opnieuw koppelen en klaar! Een kapotte remlichtschakelaar maakt dat de pook van de automaat niet uit ‘P’ wil, want het systeem ziet dan niet dat de bestuurder zijn voet op de rem heeft. Lastig als het onderweg gebeurt, want alleen een nieuwe schakelaar biedt de oplossing.