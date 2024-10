Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Abarth 600e in Nederland

Van de elektrische Fiat 600e is nu ook een Abarth-variant te bestellen. Dit is wat die EV kost in Nederland.

De 600e is niet de eerste auto van het sportieve merk, eerder liet het ons al rijden met de 500e. Dat model bleek een verrassend leuke auto.

De Abarth 600e

Of de Abarth 600e ook een lekker sportieve EV is, moet nog maar blijken. Ondanks dat hij namelijk meer vermogen heeft, ligt het rijklare gewicht zo’n 400 kg hoger.

Het prijskaartje van de Scorpionissma

Daarentegen biedt hij wel meer vermogen. Als Scorpionissma heeft hij 280 pk uit een elektromotor op de vooras. Zoals het een Abarth betaamt, is dit natuurlijk een gelimiteerde editie.

Met 1.949 exemplaren lijkt het overigens zeker niet onmogelijk om een exemplaar te bemachtigen. Deze Scorpionissma heeft een prijskaartje van net geen 50 mille.

De ‘normale’ Abarth 600e

Voor 4.000 euro minder is de Turismo te koop. Deze heeft 240 pk, maar beschikt tevens over tal van sportieve goodies. Zo is de Abarth altijd uitgerust met een mechanisch Torsen-sperdifferentieel en een ander onderstel. De auto is nauw verwant aan de Alfa Romeo Junior Veloce.

Verder beschikt de Abarth 600e over een sportiever uiterlijk en een 53 kWh-accupakket. Hiermee kom je op papier 332 of 321 kilometer ver, afhankelijk van de uitvoering. Snelladen kan tot 100 kW.

De Abarth 600e staat in het eerste kwartaal van 2025 bij de dealers in Nederland.