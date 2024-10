Deel dit: Share App Mail Tweet

Unieke toekomstige klassieker als occasion te koop in Nederland

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor liefhebbers. Ditmaal vinden we wel een heel bijzondere toekomstige klassieker in Nederland. Het is de Qvale Mangusta.

De wat? Waarschijnlijk zegt het merk Qvale je niets. Dat is geen schande, want onder de Italiaanse merknaam werden slechts iets meer dan twee jaar auto’s gebouwd. Na de oprichting in 2000 ging het merk in 2003 al failliet.

Qvale Mangusta

In totaal zijn er 272 Qvale Mangusta’s gebouwd, één daarvan is nu dus in Nederland te koop als occasion. Het is een bijzondere toekomstige klassieker.

Allereerst is het door Marcell Gandini getekende ontwerp bijzonder. Zo heeft de occasion opvallende koplampen, een lange neus, bijzondere spiegels en een unieke achterkant. Overigens vindt niet iedereen het een mooie auto, maar uniek is het zeker.

Onder de motorkap van de Qvale Mangusta ligt een achtcilinder van Ford. Deze heeft een slagvolume van 4,6 liter en is goed voor 324 pk. In geval van de occasion wordt middels een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten het vermogen naar het achterdifferentieel gestuurd. Optioneel was ook een automaat leverbaar, al is een handbak en V8 een veel leukere combi.

De occasion in Nederland

De Qvale Mangusta kent drie carrosserievormen. Hij was er als coupé, cabriolet en targa. Van het laatste soort is de occasion in Nederland. Die auto is een van de laatste die de fabriek is uitgerold en heeft bouwjaar 2003. Volgens de kilometerteller heeft het exemplaar iets meer dan 30.000 kilometer ervaring. De vraagprijs bedraagt 49.490 euro.

Overigens wordt de occasion aangeboden onder de naam: “DeTomaso Qvale Mangusta”. Mangusta was immers een project bij fabrikant De Tomaso. Lees hier alle details over de flop van de Qvale Mangusta.