Het dak gaat eraf! Porsche 911 Carrera T is nieuw liefhebbersmodel

Lichter, scherper, puurder en met een handbak. Porsche weet maar al te goed hoe ze met een paar woorden de liefhebber blij moeten maken. Liefhebbers zijn dan ook direct de doelgroep van de nieuwe Porsche 911 Carrera T.

De T bevindt in het Porsche-alfabet tussen de Carrera en de Carrera S. De letter staat voor Touring, verwijzend naar de 911 T die als toerwagen in 1968 werd gehomologeerd. Leuk die heritage, maar waar staat het vandaag de dag nog voor?

Porsche Carrera T voor de liefhebber

De Porsche 911 Carrera T is een echt liefhebbersmodel. Waarom? Omdat hij een paar aanpassingen heeft waardoor hij sportiever en leuker kan zijn dan een normale Carrera. Zo is hij met een gewicht van 1.478 kg 40 kg lichter dan de Carrera, al is-ie wel 8 kg zwaarder dan zijn voorganger. Deze gewichtsbesparing is mede te danken aan de verminderde binnenisolatie waardoor het motorgeluid nog makkelijker je gehoorgang binnendringt.

Verder heeft hij achterasbesturing, stuurt hij directer en is hij verlaagd voor betere wegligging en sportieve prestaties. Ook de stabilisatorstangen zijn aangepast en de aerodynamica is geoptimaliseerd. Zo heeft het model een meer aerodynamische spoilerrand. Een getraind oog ziet dat die afkomstig is van de Carrera GTS. Deze upgrades zijn overigens onderdeel van het Sport Chrono Pakket dat standaard is op de T.

Het dak gaat eraf bij de Porsche 911 Carrera T

Onder de motorkap van de Porsche 911 Carrera T ligt dezelfde motor als in de ‘normale’ Carrera. Deze zescilinder twin-turbo boxermotor is goed voor 394 pk en 450 Nm aan koppel. Standaard beschikt de T over een handgeschakelde versnellingsbak waarmee de Coupé van 0 naar 100 km/h sprint in 4,5 seconden. Met de nadruk op ‘Coupé’ want de Carrera T wordt voor het eerst ook beschikbaar als cabriolet. Die doet 0,2 seconde langer over de nul-naar-honderd-sprint.

Om de sportwagen tot een stoppen te dwingen beschikt de Porsche 911 Carrera T over grotere en krachtigere remmerij.

Ook banden zij natuurlijk belangrijk voor prestaties. De 911 Carrera T staat op 20 inch lichtmetalen wielen met 245/35 ZR20 banden voor en 21 inch exemplaren met 305/30 ZR21 banden achter.

