Zien: Xiaomi SU7 Ultra rijdt indrukwekkende tijd op Nürburgring

Xiaomi is al langer bezig met een SU7 Ultra die iedere andere (elektrische) auto traag moet laten lijken. Met een indrukwekkend rondje op de Nürburgring lijkt de Chinese fabrikant meer dan aardig op weg.

De Xiaomi SU7 is nog niet in Nederland te koop, maar de verwachting is wel dat de auto ooit naar ons land komt. We hebben er immers al een gespot op de Nederlandse snelweg.

Xiaomi SU7 Ultra

De razendsnelle Xiaomi SU7 Ultra zal, als hij daadwerkelijk in productie gaat, later komen. Gelukkig maar voor de concurrentie, want die kunnen dan vast een antwoord produceren op dit krankzinnige apparaat.

Dat elektrische auto’s snel zijn, verbaasd niemand meer. Echter, op het circuit zijn ze vaak niet het snelst. Dit omdat het gewicht van EV’s vaak veel hoger ligt dan bij een brandstofauto.

Ook de Xiaomi SU7 Ultra is geen lichtgewicht. Met 1.900 kg heeft hij een nadeel ten opzichte van een Porsche 911 GT3 RS, om maar een circuitmonster te noemen. Ondanks dat de Chinees 1.526 pk heeft en in slechts 1,97 seconden van 0 naar 100 km/ sprint, weet hij dan ook niet van die Porsche te winnen. Echter, met een rondetijd van 6:46.874 zet hij het Nürburgring-record voor snelste vierdeursauto neer. Ter referentie, dat is een fractie sneller dan een Pagani Zonda R.

Op de Nürburgring hulp van Prodrive

Hoe krijgt zo’n jonge autofabrikant dit voor elkaar? Met hele goede hulp, zo blijkt. De auto is namelijk niet gebouwd bij Xiaomi, maar door de Britse motorsportontwikkelaars van Prodrive. Zoals in de video te zien is, kan de straat-Ultra nooit dit presteren. De achterbank van deze Prodrive is immers totaal onbruikbaar. Je moet de auto dus zien als een extreme Halo-versie van de SU7 Ultra. In ieder geval heeft het merk op deze manier indruk gemaakt op het circuit en ziet het er imposant uit op camera.