De nieuwe Mercedes CLA wordt een soort mini-Porsche Taycan

De aankomende Mercedes CLA staat op een nieuw platform en komt als elektrische auto en als hybride op de markt. De EV-versie wordt een soort mini-Porsche Taycan, met 800 volt-techniek en een tweetraps versnellingsbak.

Het gaat even niet zo lekker met Mercedes. De fabrikant heeft recent een winstwaarschuwing afgegeven en kwam eerder dit jaar terug op zijn EV-doelen, die door een stagnerende vraag in Europa niet haalbaar zouden zijn.

Tegenvallende EQ-verkopen

Daarbij lijkt de strategie van Mercedes geen vruchten af te werpen. Het merk koos er jaren geleden voor om specifieke elektrische modellen te ontwikkelen, zoals de EQE, EQS en de SUV-varianten daarvan. Die koers lijkt niet te werken.

Met name de duurdere EQ-modellen doen het niet goed, met ronduit tegenvallende verkopen. Daarom verandert Mercedes van richting. Het nieuwe MMA-platform, waarvan de CLA als eerste gebruikmaakt, is geschikt voor zowel hybride- als elektrische aandrijving.

Nieuwe Mercedes CLA

De CLA is de eerste elektrische Mercedes met een 800 volt-boordnet. Daarmee kan hij buitengewoon snel laden. Aan een geschikte DC-paal haalt hij een maximumsnelheid van 320 kW. Volgens Mercedes kan de auto daarmee binnen tien minuten 300 kilometer range bijladen.

Tweetraps automaat

Iets anders waarmee de Mercedes CLA zich moet onderscheiden, is efficiëntie. Voor het studiemodel, de Concept CLA, wordt een verbruik van 12 kWh/100 km opgegeven. Dat wordt niet alleen bereikt met een verbeteringen aan de aerodynamica en aandrijflijn, maar ook door de toepassing van een transmissie.

Net als de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan heeft de CLA een tweetraps automaat, waarbij de eerste gang bedoelt is voor de acceleratie en de tweede een spaarversnelling is, voor een zo laag mogelijk verbruik op hogere snelheid.

Batterij Mercedes CLA

De elektrische Mercedes CLA komt in eerste instantie op de markt met een 85 kWh NMC-batterij. Later volgt een instapper, die gebruikmaakt van een goedkopere 58 kWh LFP-accu. De CLA wordt aangedreven op de achterwielen door een 272 pk sterke elektromotor. Al komt er ook een versie met AWD.

Hybrideversie met viercilinder

Opmerkelijk is dat de mild hybride-CLA juist voorwielaandrijving heeft. Hij heeft voorin een 1,5-liter viercilinder turbomotor liggen, die 136, 163 of 190 pk levert. Geïntegreerd in de achttraps transmissie met dubbele koppeling zit een elektromotortje met 27 pk, waarmee de CLA stukken elektrisch kan afleggen.