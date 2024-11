Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze grote, zakelijke occasion heb je al voor 10.000 euro

Als ZZP’er wil je een comfortabele, representatieve zakenauto. De fiscale bijtelling voor privégebruik hakt er dan hard in! Tenzij je gebruik maakt van de regeling dat je bijtelling betaalt over de handelswaarde, als de auto minimaal 15 jaar oud is. Tijd voor een occasion dus.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Grote, zakelijke occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een grote zakensedan voor maximaal 10.000 euro. Is de Audi A6 niet de auto die je wil, kom dan op donderdag en zaterdag terug voor onze twee andere opties.

Audi A6 (2004 – 2011)

Deze A6-generatie is een typische Audi, met de onderkoelde stijl die bij het merk past en een zichtbaar aerodynamisch uitgekiende vormgeving. Die stijl leidt als vanzelf ook tot een ingetogen vormgeving in het interieur, al kom je echt niks te kort, ook qua ruimte zeker niet.

Op de weg is de A6 stil en comfortabel, zoals je verwacht. Het is wel nadrukkelijk een voorwielaandrijver. Soms zijn aandrijfreacties in het stuur voelbaar en de besturing voelt wat doods aan, maar ach, het is ook geen sportwagen.

Bij een autobedrijf in Huissen staat een prachtige, grijze 2,4 V6 (2006, 90.000 km), vorig jaar geïmporteerd, waarschijnlijk uit Duitsland, voor € 9.999.

Let hierop bij deze occasion

Door verstopping van de afwatering kan regenwater vanaf de voorruit het interieur, maar ook de nodige elektronica bereiken. Dat leidt tot allerhande storingen, maar het is snel op te lossen.

De elektrische handrem kan geleidelijk minder goed vrijkomen, dat kost remblokken en brandstof. Als de handrem vast blijft zitten, is een noodgreep mogelijk.

Een schokkende of haperende automaat leidt tot een kostbare revisie. Een kapotte koplamp vervangen is vakwerk, want hierbij kunnen heel gemakkelijk andere storingen optreden.