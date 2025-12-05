Deel dit: Share App Mail Tweet

Teambaas Mekies heeft ‘nog buitengewonere’ Verstappen ontdekt

Teambaas Laurent Mekies van Red Bull laat anderen oordelen of Max Verstappen bezig is aan zijn beste seizoen in de Formule 1, maar de Fransman stelt wel dat “de wereld dit seizoen een nog buitengewonere Max heeft gezien.”

Mekies doelt daarmee vooral op de “spectaculaire comeback” van de Nederlander, die halverwege het jaar kansloos leek voor de titel, maar in de tweede helft van het seizoen een kloof van 104 punten terugbracht naar 12 punten. “Wat er ook gaat gebeuren, of Max nu wel of niet de titel wint, deze comeback gaat hopelijk wel de geschiedenisboeken in”, zei Mekies tijdens een persconferentie op het Yas Marina Circuit.

Mekies prees de kwaliteiten van de viervoudig wereldkampioen. “Hij maakt gewoon nooit een fout en blijft ons elke dag verrassen. Hij doet alles goed bij de start, bij inhaalacties, het managen van de banden. Hij is zoals hij is, het hele seizoen ontspannen. Hij heeft met de juiste instelling de problemen die we hadden met de auto aangepakt en daarom past hij ook zo goed in dit team.”

ANP