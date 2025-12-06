Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is de ideale stadsauto, maar met een leuker gezicht

Als je vooral comfortabele ritjes in én rond de stad maakt, heb je genoeg aan kleine, zuinige stadsauto’s. Deze auto’s zijn overzichtelijk, makkelijk te parkeren en goedkoop in het gebruik. We vergelijken drie bekende occasions die maximaal 5.000 euro kosten.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Fijne stadsauto voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar kleine en fijne stadsauto’s, die maximaal 5.000 euro kosten. Vandaag schrijven we over de Seat Mii. Die keuze hoeft niet bij je wensen aan te sluiten en daarom schreven we dinsdag al over een alternatief en komen we zaterdag met nog een andere occasion voor je.

Seat Mii ( 2011 – 2021)

De Seat Mii is een goede keuze voor wie een compacte, wendbare en betrouwbare stadsauto zoekt. Hij deelt zijn techniek met de Volkswagen Up! en Skoda Citigo, waardoor hij op belangrijke punten stevig voor de dag komt. In Nederland is de Mii een minder populaire occasion dan zijn Volkswagen-broertje, maar hij is goed terug te vinden op de tweedehandsmarkt.

De Seat Mii doet precies waar zijn ontwerp voor bedoeld is. Het rijgedrag voelt volwassen, de motor wil graag werken en de versnellingsbak schakelt prettig. Het overzicht in de auto is uitstekend en de binnenruimte valt positief op voor dit formaat. Een minpuntje voor senioren is dat de instap ietsje lager is dan bij concurrenten, maar daar blijft het ook wel bij.

Met een maximaal budget van 5.000 euro heb je genoeg keuze. Op gaspedaal.nl staan voor dat bedrag 95 occasions te koop. Wij vonden deze zwarte Mii (2014, 145.828 km) voor € 4.995 bij een autobedrijf in Tiel.

Let hier op bij deze occasion

Bij de Seat Mii duikt af en toe een defecte module op, waardoor de koelvin blijft draaien nadat de auto is uitgezet. De accu loopt daardoor leeg. Vervanging van de module lost dit probleem van de occasion meestal op voor minder dan 200 euro. De MPI-motoren zijn het betrouwbaarste: ze zijn mechanisch minder complex en hebben bijvoorbeeld geen (dure) turbo die misschien kapotgaat.

Verder is de nokkenassensor van de Seat Mii soms vervuild, met als gevolg dat de motor ermee stopt. Na een schoonmaakbeurt van deze sensor draait de motor van de occasion meestal weer probleemloos.