Deze wereldleider heeft een mening over Jaguar (en er geen verstand van)

Dat kan er maar één zijn: Donald Trump. De ‘stable genius’ die denkt dat de Lockheed-Martin F-35 letterlijk onzichtbaar is en dat de maan onderdeel is van Mars. Die Donald Trump heeft ineens een mening over Jaguar.

Op Truth Social, zijn eigen sociale netwerk, postte Trump: ‘Jaguar did a stupid, and seriously WOKE advertisement, THAT IS A TOTAL DISASTER! The CEO just resigned in disgrace, and the company is in absolute turmoil. Who wants to buy a Jaguar after looking at that disgraceful ad.’

Jaguar maakt een moeilijke tijd door

Klopt het wat hij zegt? Deels. Jaguar maakt inderdaad een moeilijke tijd door, maar de CEO is zeker niet ‘uit schande’ opgestapt. Adrian Mardell gaat gewoon met pensioen, na vijfendertig dienstjaren bij Jaguar Land Rover.

Opeens praat iedereen over het merk

En over die ‘domme en woke’ marketingcampagne. Zo’n ramp is die niet, want er is nog nooit zoveel over Jaguar gesproken als in de afgelopen maanden. Ja, er is veel kritiek op geuit, maar die kritiek komt vooral uit een bepaalde hoek van het internet, waar ze niet kunnen omgaan met diversiteit.

Productie is eind vorig jaar gestopt

‘Jaguar is Jaguar niet meer’, lazen we her en der. Ja, dus? Het oude Jaguar verkocht al decennia steeds minder auto’s, dus er moet iets gebeuren. Dat het merk daarvoor een riskante strategie heeft gekozen, geven we meteen toe.

Eind vorig jaar werd de complete productie van nieuwe auto’s gestopt en die wordt pas begin volgend jaar weer opgestart. Dat is ook de reden dat de Europese verkopen in april met 97,5 procent zijn gedaald. Wat je niet maakt, kun je ook niet verkopen. Er zijn nu alleen nog voorraadauto’s beschikbaar.

Om nieuwe doelgroep aan te boren

‘Wie wil er een Jaguar kopen na het zien van die schandalige advertentie?’, vraagt Trump zich af. En dat is een goede vraag, alleen een beetje populistisch geformuleerd. Het merk zal echt een nieuwe doelgroep moeten aanboren, want van de oude konden de schoorstenen steeds minder goed roken.

Nieuwe Jaguar Type 00 uitgesteld

De uiteindelijke versie van de Type 00 wordt in de komende maanden onthuld, maar de productie ervan is uitgesteld naar augustus 2026, zo meldt The Guardian. Op het tweede nieuwe model van Jaguar is het naar verluidt wachten tot december 2027.

‘Verachtelijke haat en intolerantie’

Dat de Copy Nothing-campagne van Jaguar stof zou doen opwaaien, was natuurlijk de bedoeling, maar managing director Rawdon Glover had de felheid van de kritiek niet verwacht. Hij is teleurgesteld dat de modellen in de teaservideo zoveel “verachtelijke haat en intolerantie” over zich heen hebben gekregen.