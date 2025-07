Deel dit: Share App Mail Tweet

Jouw broek is de reden dat de Range Rover Electric geen frunk heeft

Land Rover neemt zijn tijd. Het is al twee jaar geleden dat het merk de volledig elektrische Range Rover aankondigde en het model is nog steeds niet op de markt. Al is het teasen ervan inmiddels begonnen.

De elektrische Range Rover debuteert later dit jaar en komt in 2026 op de markt. Qua uiterlijk zal hij nauwelijks te onderscheiden zijn van zijn brandstofbroeders. Ze staan op hetzelfde platform en hebben evenveel opbergruimte onder de voorklep: geen.

Kofferbak achterin is voldoende

De EV-variant van de Range Rover is bewust niet voorzien van een frunk, volgens hoofdtechnicus Lynfel Owen. Uit klantenonderzoek blijkt dat kopers er geen behoefte aan hebben, zegt hij in een interview met een Australisch medium. Ze vinden de bagageruimte achterin genoeg.

Die is in de elektrische Range Rover even groot als in de brandstofversies. Al komt er geen uitvoering met zeven zitplaatsen, omdat er voor de twee extra stoelen geen plek is vanwege de batterij. Iets soortgelijks geldt ook voor het optionele reservewiel, dat een plek op de laadvloer in de kofferbak krijgt.

Het vieste deel van een auto

Owen noemt overigens nog een reden voor de afwezigheid van een frunk. “Waarom zou ik tegen het vieste gedeelte van de auto aan willen leunen om spullen in een vak te leggen?”

Elektrische Range Rover van 2.800 kilo

De grote EV van Land Rover weegt naar verluidt 2.800 kilo en is, volgens Owen, beter in het terrein dan de Mercedes G 580 met EQ-technologie, zoals het apparaat voluit heet. “Het is nog steeds een Range Rover”, zegt hij, “Het is geen EV.”

