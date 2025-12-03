Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid veilt Bentley van Ali B: hier kun je bieden op de Bentayga

De Nederlandse overheid veilt jaarlijks veel voertuigen die om allerlei redenen in beslag genomen zijn. Nu duikt de Bentley Bentayga van Ali B op.

Het veilen van auto’s werd eerder afgehandeld door Domeinen Roerende Zaken (DRZ), maar inmiddels worden de auto’s aangeboden via Onlineveilingmeester.nl. Ga je de auto’s kopen of bezoeken, dan moet je nog steeds naar DRZ in Soesterberg.

Bentley Bentayga van Ali B

Ali B zit momenteel in een langlopende strafzaak waarin hij eerder werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Zowel de rapper als het Openbaar Ministerie gaan in hoger beroep. De Telegraaf zocht uit waarom de Bentley nu geveild wordt, maar er blijft veel onduidelijk over de exacte reden.

Opvallend is dat de auto op naam staat van Ali B, maar de auto in 2023 wel werd verkocht. Volgens de woordvoerder van de rapper is hij om administratieve redenen niet overgeschreven.

De veiling

Nu kan de Bentley Bentayga van Ali B dus van jou zijn. Het gaat om een exemplaar uit 2017 met een catalogusprijs van 276.042 euro. Overigens moet je wel een goed inkomen hebben als je deze auto aanschaft. In de neus ligt namelijk een V8-dieselmotor met een slagvolume van bijna 4,0 liter. Dit betekent niet alleen dat het een dorstige luxeauto is, maar ook dat de kosten voor wegenbelasting fors zijn.

Daar krijg je dan weer wel 435 pk en een maximum koppel van 900 Nm voor terug. Dit resulteert in een nul-naar-honderd-sprint van 4,8 seconden en een topsnelheid van 270 km/h. En dat alles in een superluxe en comfortabele SUV. Het is onduidelijk wat de SUV gaat opbrengen en wat de kilometerstand is. Vergelijkbare auto’s zijn in Europa tussen de 80.000 en 120.000 euro waard.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.