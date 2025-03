Deel dit: Share App Mail Tweet

Video: Jaguar Type 00 voor het eerst rijdend te zien

Een kat in het nauw maakt rare sprongen en een Jaguar al helemaal! Financieel gaat het niet top bij het merk en dus is het een totaal andere weg ingeslagen. Deze Type 00 is daar het eerste resultaat van. Dat model is nu voor het eerst rijdend te zien.

Wat je ook van de Jaguar vindt, het marketingteam heeft in ieder geval een groot succes te pakken. Al direct na de onthulling van het conceptmodel was er veel aandacht voor de GT.

Jaguar Type 00 in het wild

Rijdend op de openbare weg ziet zo’n conceptmodel er toch altijd anders uit dan in een studio. Desondanks blijft het een bijzondere verschijning. Niet alleen de achterkant, de neus, de daklijn en de wielen zijn excentriek. Ook de matblauwe kleur, die een bijna lichtabsorberende werking heeft, spreekt tot de verbeelding. De kleur van de Jaguar Type 00 heet French Ultramarine.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wil je meer weten over de conceptcar van Jaguar? Bekijk dan hier alle details van de Type 00.