Deel dit: Share App Mail Tweet

Elon Musk spreekt zichzelf tegen: Tesla komt ineens toch niet met goedkope EV

Tesla-baas Elon Musk heeft tijdens de presentatie van de financiële cijfers laten weten dat een goedkope Tesla voor een prijs van 25.000 euro zinloos is en in strijd is met hoe de CEO de toekomst ziet. Het lijkt er dus op dat we een goedkope elektrische auto niet hoeven te verwachten.

Al sinds 2021 wordt er gepraat over een Tesla Model 2. Het merk zou met een betaalbare auto komen die in de toekomst moet concurreren met auto’s als de Volkswagen ID.2, Renault Twingo en BYD Seagull.

Elon Musk spreekt zichzelf tegen

Opmerkelijk is dat april van dit jaar persbureau Reuters al met het nieuwsbericht naar buiten kwam dat Tesla de goedkope elektrische auto niet in productie neemt. De reactie van Elon Musk was destijds ‘Reuters is lying (again)’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reuters is lying (again) — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Blijkbaar loog het persbureau toch niet, want de CEO zegt nu zelf dat een niet-autonome Tesla voor 25.000 euro onzin is. Het is duidelijk dat het merk niet de concurrentie aangaat met goedkope (Chinese) elektrische auto’s, maar zich wil onderscheiden door met de eerste autonome auto voor de massa te komen.

Tesla zou met goedkope autonome EV komen

Overigens zei de CEO drie jaar geleden dat ze in 2023 een voertuig van 25.000 euro zouden verkopen die volledig autonoom kan rijden. Tja, de beloftes van Elon Musk moeten we met een korreltje zout nemen.

Tesla Cybercabs Tesla belooft dat de autonome Cybercabs al in 2026 op de markt komen. Het voertuig moeten minder dan 30.000 dollar kosten.

Autonoom rijden is niet alleen technisch nog erg ingewikkeld, ook zal veel wet- en regelgeving moeten worden aangepast. Met name in Europa zal dit een probleem worden. Op ons strenge continent mag de Tesla Cybertruck zelfs nog niet rijden.

Wil je op de hoogte blijven van of de Tesla Model 2 nog komt? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.