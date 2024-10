Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-team McLaren gaat alsnog straf Norris aanvechten

Formule 1-team McLaren gaat alsnog de straf voor coureur Lando Norris bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten proberen aan te vechten. Het team van de grootste concurrent van Max Verstappen heeft een zogeheten ‘Right of Review’ aangevraagd.

McLaren moet vrijdag in een eerste videocall aantonen dat er “significant en relevant nieuw bewijs is dat vorige week niet beschikbaar was”. Als dit in de ogen van de stewards het geval is, wordt een tweede hoorzitting gehouden. Red Bull, het team van Verstappen, kan als “betrokken partij” toestemming vragen om aanwezig te zijn bij de hoorzitting.

Norris kreeg in Austin een straf van 5 seconden, na een inhaalactie buiten de baan bij Verstappen. Door de straf eindigde de Brit in de Grote Prijs van de Verenigde Staten achter Verstappen op de vierde plaats. De regerend wereldkampioen in de Red Bull vergrootte zijn voorsprong op Norris in het WK naar 57 punten.

Dit weekend staat de Grote Prijs van Mexico in Mexico-Stad op het programma.

ANP