Absurd zware BMW M5 wordt toch een succes

De BMW M5 is een sportsedan van de grote cijfers. Niet alleen door een vermogen van 727 pk, maar ook door zijn gewicht van 2435 kg. Één belangrijk ding is echter gigantisch afgenomen: zijn prijs.

De plug-in hybride BMW M5 koppelt een elektromotor aan een V8 met dubbele turbo voor toekomstbestendigheid. Met als gevolg een zuchtje CO2 uit de vier uitlaten en dat betekent een schijntje aan BPM. Slechts 1352 euro bedraagt de vervuilboete en daarmee is hij spotgoedkoop geworden. Relatief dan, want 144.347 euro blijft een schep geld.

M3 duurder dan BMW M5

De zevende generatie BMW M5 is dertigduizend euro voordeliger dan zijn voorganger. Zelfs een vierwielaangedreven M3 Competition met 530 pk is duurder dan de tot 727 pk opgepompte M5. De plug-in hybride aandrijflijn brengt de M5 groot voordeel, maar er zitten ook haken en ogen aan.

Makkelijk scoren

Toen maanden geleden de specificaties van de BMW M5 bekend werden, werd hij tot de grond toe afgebrand in de digitale wereld. Toegegeven, het was ook wel makkelijk scoren. Met 727 pk en 1000 Nm kan hij op goedkeuring rekenen, maar het gewicht van 2435 kg is voer voor scepsis.

Absurd veel en een ton meer dan de eerste generatie M5! Hij weegt ook grofweg 500 kg meer dan zijn voorganger en dat heeft meerdere oorzaken.

Of toch een M7?

De elektromotor, het accupakket van 18,6 kWh en de aanverwante zaken van de BMW M5 zijn verantwoordelijk voor de helft van de gewichtstoename. De rest komt doordat de 5 Serie in totaliteit een veel grotere auto is geworden.

De M5 is 5,1 meter lang, 1,97 meter breed en heeft een wielbasis van ruim drie meter. Een paar jaar terug zou je hem probleemloos voor een M7 aanzien. Het accupakket is ondergebracht in de bodemplaat en is simpel gezegd een dunnere variant van de batterij in de i5.

Topsnelheid 140 km/h

Met de genoemde nettocapaciteit van 18,6 kWh haalt de BMW M5 een kleine 70 kilometer aan elektrische range. Aan de AC-lader trekt hij in ruim twee uur zijn pakket weer vol. Met al die massa is er veel kracht nodig om tot aansprekende prestaties te komen.

De doorontwikkelde bi-turbo V8 levert 585 pk en 750 Nm, terwijl de elektromotor 197 pk en 280 Nm bijdraagt. Die laatste is ondergebracht in de achttraps automaat met koppelomvormer en hij kan elektrisch rijden tot 140 km/h.

BMW M5 langzamer dan voorganger

De BMW M5 kan in 3,5 seconden naar 100 km/h sprinten. Daarmee is hij een tiende langzamer dan zijn voorganger. BMW voegt daar snel aan toe dat hij op de tussenacceleraties zelfs de M5 CS weet voor te blijven. De aandrijflijn kennen we in grote lijnen overigens al van de XM Red Label, dus uniek voor de M5 is hij niet.

BMW M5 is driftmonster

Uiteraard heeft de BMW M5 vierwielaandrijving met een elektronisch aangestuurd variabel sperdifferentieel in de achteras.

De basissetting is 4WD voor een evenwichtige krachtverdeling, waardoor het een vierseizoenenkanon wordt. Ook zijn er de standen 4WD Sport voor een meer achterwielaangedreven karakter en in de 2WD wordt het een driftmonster.