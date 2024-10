Deel dit: Share App Mail Tweet

Veiligheidsclubs in brief aan Europese Commisie: ‘Verbied de Tesla Cybertruck!’

Voor zover wij weten, staat er nu één Tesla Cybertruck geregistreerd in Europa, in Tsjechië. En dat is veiligheidsorganisaties een doorn in het oog. Daarom hebben ze een open brief geschreven aan de Europese Commissie, waarin ze om een verbod vragen.

De Tesla Cybertruck zal nooit officieel op de Europese markt kunnen worden verkocht. De elektrische pick-up voldoet simpelweg niet aan de hier geldende eisen. Zo is-ie verre van veilig voor voetgangers, fietsers en ook andere automobilisten, met zijn enorme gewicht en zijn scherpe hoeken.

Minder strenge regels voor pick-ups

In de Verenigde Staten hoeven trucks aan veel minder strenge uitstoot- en veiligheidsregels te voldoen dan personenauto’s. Ze worden als bedrijfswagens gezien, terwijl miljoenen Amerikanen ze gewoon als dagelijks vervoer gebruiken. De Ford F-150 is al decennialang het bestverkochte voertuig in de VS.

Eerste Tesla Cybertruck in Tsjechië

Maar nu is er toch tenminste één Tesla Cybertruck in Europa geregistreerd. Diverse veiligheidsorganisaties hebben daarom een open brief gestuurd aan de Europese Commissie en de overheid in Tsjechië, waar de Cybertruck op kenteken staat.

Ze willen dat de goedkeuring voor de Tesla wordt ingetrokken en dat het gevaarte van de weg wordt gehaald. We schreven er al eerder over: er worden ieder jaar tienduizenden Amerikaanse pick-ups naar Europa gehaald en via een minder strenge individuele typegoedkeuring grijs geïmporteerd.

Volgens de Tsjechische overheid is de Cybertruck geregistreerd als bestelbus in de N1-categorie, maar als dat zo is, klopt er iets niet. De maximaal toegestane massa van een N1-voertuig mag niet boven de 3.500 kilo liggen en bij een Cybertruck is die 4.007, 4.020 of 4.159 kilo, afhankelijk van de uitvoering.

Grote pick-ups een acuut gevaar

“Cybertrucks zijn een acuut gevaar en voldoen niet aan Europese eisen”, zegt James Nix van de stichting Transport & Environment, die de open brief aan de Europese Commissie heeft ondertekend. “Om andere weggebruikers te beschermen, vragen we de Tsjechische minister om de Cybertruck van de weg te halen.”

Nix en zijn collega’s van andere veiligheidsorganisaties zetten vraagtekens bij de kreukelzone van de Tesla en zijn hoge acceleratievermogen. Ook maken ze zich zorgen om de dode hoeken van de pick-up, waarin gemakkelijk een kind kan verdwijnen.